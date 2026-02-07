Một khách hàng tại Texas đã đệ đơn kiện Rolls-Royce, cho rằng chiếc Spectre Black Badge của bà gặp lỗi nghiêm trọng khiến xe không thể vận hành, phải nằm bãi trong thời gian dài và vẫn chưa được sửa chữa.

Theo nội dung đơn kiện, người mua xe cho rằng chiếc Rolls-Royce Spectre Black Badge đời 2025 của bà bị hỏng chỉ sau bốn tháng nhận xe do lỗi pin nghiêm trọng. Đây có thể coi là rắc rối pháp lý không mong muốn đối với Rolls-Royce, trong bối cảnh hãng đang lên kế hoạch mở rộng dải sản phẩm xe điện, bao gồm cả sedan và SUV.

Đơn kiện được nộp nêu đích danh Rolls-Royce Motor Cars North America và đại lý ủy quyền Avondale Dealership. Hồ sơ cho biết nguyên đơn Marci M. Donovitz đã chi 546.385 USD để mua một chiếc Spectre Black Badge cá nhân hóa vào đầu năm 2025 và nhận xe vào ngày 23/6/2025.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, vào tháng 10 cùng năm, chiếc xe được cho là đã xảy ra sự cố nghiêm trọng và đột ngột. Theo đơn kiện, xe nhanh chóng rơi vào tình trạng không thể vận hành, buộc chủ xe phải đưa tới đại lý để kiểm tra. Đại lý sau đó thông báo rằng linh kiện thay thế đã được đặt hàng nhưng đang trong tình trạng chờ, chưa có thời gian giao cụ thể.

Sau 40 ngày không có tiến triển sửa chữa, Donovitz đã thuê luật sư và gửi thư tới Rolls-Royce, yêu cầu hãng mua lại xe và hoàn tiền. Tuy nhiên, phía Rolls-Royce đã từ chối. Tính đến tháng 2, chiếc Spectre vẫn đang nằm tại đại lý Avondale và chưa được sửa chữa. Đơn kiện thậm chí gọi chiếc xe điện siêu sang này là một chiếc “lemon”, thuật ngữ dùng để chỉ xe gặp lỗi nghiêm trọng.

Đơn kiện cũng cho rằng, chiếc xe tồn tại lỗi pin nghiêm trọng khiến xe không an toàn và không thể vận hành. Đồng thời, nguyên đơn cáo buộc Rolls-Royce cùng đại lý đã không chẩn đoán hoặc sửa chữa xe trong một khoảng thời gian hợp lý, đồng thời vẫn giữ xe trong khi giá trị xe tiếp tục giảm theo thời gian.

Ngoài ra, đơn kiện còn cho rằng Rolls-Royce đã biết về các lo ngại liên quan đến độ tin cậy cũng như khả năng giữ giá kém của Spectre trên thị trường xe cũ, nhưng không tiết lộ những thông tin này cho khách hàng tại hoặc trước thời điểm bán xe.

Trong vụ kiện, Donovitz yêu cầu bồi thường các thiệt hại kinh tế, bao gồm việc mua lại xe hoặc hủy giao dịch mua bán, bồi thường cho việc mất quyền sử dụng và trải nghiệm xe, thiệt hại do giảm giá trị tài sản, các chi phí phát sinh và tổn thất liên quan, lãi suất trước và sau phán quyết, cùng toàn bộ phí luật sư và chi phí pháp lý liên quan đến vụ kiện.

Theo Carscoops

