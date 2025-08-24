Khi mới nhận xe về, nhiều người chung vui với tôi, nhiều người quen khuyên tôi nên sơn phủ gầm xe ngay từ đầu để chống gỉ sét, đặc biệt là khi thường xuyên đi mưa, đường ngập nước hoặc các tuyến đường đá dăm nhiều bụi bẩn.

Lớp phủ gầm không chỉ hạn chế tình trạng rỉ sét mà còn giúp giảm tiếng ồn, giữ cho phần khung xe bền hơn về lâu dài.

Phủ gầm xe là một hạng mục được nhiều người mới mua xe thực hiện. Ảnh: Ngô Minh

Nhưng ở chiều ngược lại, tôi cũng nghe không ít ý kiến cho rằng các mẫu xe đời mới hiện nay đã được nhà sản xuất xử lý chống gỉ cơ bản.

Việc phủ thêm lớp bảo vệ đôi khi chỉ là “dịch vụ thêm” của gara, không thật sự cần thiết. Thậm chí, nếu phủ không đúng kỹ thuật, lớp sơn có thể bong tróc, ẩm nước, gây hại nhiều hơn lợi.

Đứng trước hai luồng ý kiến trái chiều, tôi chưa biết quyết định thế nào. Nên đầu tư thêm vài triệu đồng để phủ gầm ngay khi xe còn mới, hay cứ sử dụng bình thường và theo dõi tình trạng khung gầm?

Vì vậy, tôi muốn có những lời khuyên khách quan của những độc giả, những người đã có kinh nghiệm và những người đã từng phủ gầm xe ô tô, để tôi vừa bảo vệ tốt chiếc xe yêu quý, vừa tránh chi tiêu không cần thiết.

Tôi chân thành cảm ơn!

Độc giả Phạm Thế Hữu (Hạ Long, Quảng Ninh)

