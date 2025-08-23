Những chuyến đi xuyên Việt hay hành trình khám phá những miền đất xa xôi trên cung đường dài hàng nghìn cây số bằng xe cá nhân không chỉ mang lại trải nghiệm đáng nhớ, mà còn là thử thách thực sự cho bản lĩnh của mỗi tay lái.

Các chuyên gia về lái xe an toàn cho rằng, chinh phục thành công những chặng đường dài là cả sự nỗ lực cố gắng và sắp xếp hợp lý, từ việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiếc xe, lên lộ trình khoa học, cho đến việc rèn luyện sức khỏe, duy trì tinh thần tỉnh táo và kỷ luật trên vô lăng. Chỉ khi hội tụ đủ những yếu tố đó, mỗi chuyến đi mới thực sự an toàn, trọn vẹn và trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng là chuyên gia về ô tô, có nhiều kinh nghiệm lái xe đi xuyên Việt. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với đặc thù công việc, anh Nguyễn Mạnh Thắng - admin cộng đồng Oto+ thường xuyên có những chuyến lái xe đường dài cả nghìn cây số. Vị chuyên gia này cho rằng, để lái xe đường dài suốt hàng chục giờ an toàn và khỏe mạnh, “đi đến nơi, về đến chốn”, ngoài sự chuẩn bị tốt về phương tiện, tài xế cũng cần trang bị cho mình những kinh nghiệm nhỏ để lái xe đường dài "nhàn" hơn.

Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích cho các tài xế lái xe đường dài được anh Nguyễn Mạnh Thắng đúc kết:

Ưu tiên chọn một chiếc xe gầm cao, rộng rãi

Anh Thắng cho rằng, với những hành trình dài vài trăm đến cả nghìn km, các dòng xe gầm cao như SUV 5-7 chỗ hay bán tải đời mới là lựa chọn tối ưu so với các dòng sedan hoặc hatchback thấp bé, chật hẹp.

Ưu điểm của nhóm xe gầm cao này là tầm nhìn thoáng, đi kèm nhiều tính năng an toàn hỗ trợ người lái. Không chỉ vậy, khoang xe rộng rãi vừa đủ chỗ cho hành lý cồng kềnh của chuyến đi dài, vừa mang lại sự thoải mái cho các thành viên, hạn chế cảm giác chật chội dễ gây say xe.

Trong trường hợp lựa chọn xe điện, tài xế cần tính toán lộ trình từ trước để kết hợp giữa nghỉ ngơi và sạc pin. Thay vì đợi pin cạn mới vội vã tìm trạm, người lái có thể chủ động tranh thủ sạc sớm để hành trình diễn ra thuận lợi và an toàn hơn.

Hạ thấp ghế, hơi ngả lưng so với bình thường

Vị trí ngồi thoải mái là điều tối quan trọng trong mỗi chuyến đi dài. Riêng đối với tài xế, anh Thắng cho rằng nên điều chỉnh vị trí ngồi tối ưu và phù hợp với cơ địa, tầm vóc từng người. Cụ thể, theo kinh nghiệm của người đã có nhiều chuyến lái xe xuyên Việt này, khi lái xe đường dài nên điều chỉnh ghế ngồi hơi thấp và ngả hơn hơn bình thường một chút.

"Bình thường chúng ta nghĩ nên ngồi cao, đầu gần vời trần xe thì góc nhìn sẽ bao quát nhất. Nhưng điều này là không hữu ích khi đi đường dài bởi khi ngồi quá cao chúng ta nhìn "chúi" nhiều xuống phần đường trước mũi xe, gây mỏi mắt. Còn khi ngồi thấp, tầm nhìn của tài xế sẽ hướng ra xa, mắt không bị mỏi, đồng thời có nhiều thời gian để phản ứng hơn khi gặp những tình huống bất ngờ phía trước", anh Thắng phân tích.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, hoàn toàn có thể sử dụng 1 tay để lái xe ở những đoạn đường đẹp, ít phức tạp như trên cao tốc hay đường vắng vẻ, thay vì cầm "khư khư" vô lăng bằng cả hai tay, dễ gây mệt mỏi.

Lái xe bám làn trái (làn số 1) có xu hướng mỏi mắt và thiếu an toàn hơn khi di chuyển ở làn số 2. Ảnh minh hoạ trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình: Hoàng Hà

Tránh ôm làn trái khi đi cao tốc

Theo anh Nguyễn Mạnh Thắng, với những chuyến đi xuyên Việt, phần lớn thời gian tài xế sẽ di chuyển trên cao tốc hoặc các tuyến đường có từ 2–3 làn xe mỗi chiều.

Để an toàn hơn, anh khuyên nên ưu tiên đi ở làn giữa (khi đường có 3 làn), tránh bám làn trái. Lý do là từ làn giữa, tài xế có tầm nhìn bao quát hơn, dễ quan sát cả dòng xe cùng chiều lẫn đối diện, đồng thời tránh bị khuất tầm nhìn bởi cây cối ở các đoạn cong bên trái.

Anh Thằng phân tích, trong tình huống xe mất lái từ chiều ngược lại hoặc vật thể bất ngờ bay sang đường, làn sát dải phân cách sẽ chịu rủi ro cao nhất. Khi đi ở làn giữa hoặc làn ngoài bên phải, nguy cơ này giảm đáng kể.

Ngoài ra, khi có chướng ngại vật trước mặt (xe cùng chiều gặp sự cố, phanh gấp hoặc có đất đá văng ra đường), nếu bám làn đường số 1, chúng ta chỉ có một phương án tránh duy nhất là đánh lái sang làn số 2. Còn khi đi ở làn giữa, chúng ta có đến hai phương án để tránh chướng ngại vật.

"Đi gần dải phân cách cứng, nơi có sơn kẻ và gắn một số vật phản quang là một trong những lý do khiến người lái bị hoa mắt, sinh ảo giác,... gây mệt mỏi, buồn ngủ khi lái xe trong thời gian dài. Do vậy nếu đi đường dài, nên tránh ôm làn trái, chỉ di chuyển ở làn này khi vượt xe mà tôi", anh Thắng chia sẻ thêm

Bên cạnh những kinh nghiệm trên, các chuyên gia lái xe an toàn cũng lưu ý, khi đi đường dài, đặc biệt vào ban đêm, tài xế cần “lượng sức mình”. Không nên cầm lái liên tục quá 200km hoặc 3 giờ, mà nên dừng nghỉ để cả người và xe được “xả hơi”.

Việc nghỉ ngơi hợp lý, khoa học không chỉ giúp tài xế lấy lại sự tỉnh táo, hạn chế nguy cơ buồn ngủ, căng thẳng mà còn đảm bảo phương tiện được kiểm tra, làm mát kịp thời. Một chuyến đi an toàn, trọn vẹn không nằm ở việc về đích thật nhanh, mà ở sự chủ động bảo vệ sức khỏe của người lái, hành khách và chính chiếc xe đồng hành.

