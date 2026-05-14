Tôi rất thích uống nước dừa và thường uống 2-3 quả mỗi ngày, thậm chí dùng thay nước lọc. Xin chuyên gia cho biết uống nhiều nước dừa như vậy có gây tăng cân hoặc ảnh hưởng sức khỏe không? Tôi xin cảm ơn! (Lê Ngọc Anh - Hoàng Liệt, Hà Nội).

PGS Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Hà Nội) tư vấn:

Mùa hè, nước dừa được nhiều người lựa chọn nhờ vị ngọt thanh tự nhiên, khả năng giải khát nhanh và bổ sung điện giải hiệu quả. Không chỉ làm mát cơ thể, nước dừa còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không ít người lo ngại uống nước dừa thường xuyên có thể gây tăng cân.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 100g nước dừa chỉ chứa khoảng 19 calo cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như kali, natri, canxi, magie, vitamin C và chất xơ. Nhờ hàm lượng calo thấp hơn nhiều loại đồ uống có đường khác như trà sữa, nước ngọt hay nước ép đóng chai, nước dừa được xem là lựa chọn phù hợp cho mùa hè.

Nước dừa có khả năng bổ sung nước và điện giải tự nhiên, đặc biệt hữu ích sau khi vận động hoặc trong những ngày cơ thể mất nước vì nắng nóng. Hàm lượng kali cao giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp, góp phần bảo vệ tim mạch.

Bạn nên uống nước dừa vào buổi sáng. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài ra, nước dừa còn chứa vitamin C, acid lauric và các chất chống oxy hóa tăng cường miễn dịch, hỗ trợ làm đẹp da và làm chậm quá trình lão hóa. Một số enzyme tự nhiên trong nước dừa cũng hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng.

Một số nghiên cứu cho thấy nước dừa có thể góp phần kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn cần thêm nghiên cứu trên người để khẳng định rõ hiệu quả này.

Uống nước dừa có gây béo?

Thức uống này không gây tăng cân nếu sử dụng điều độ vì chỉ số đường huyết thấp, hạn chế cảm giác thèm ngọt và tạo cảm giác no lâu hơn. Nước dừa phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng nếu dùng thay thế các loại nước giải khát nhiều đường. Sau khi tập luyện, nước dừa còn giúp phục hồi năng lượng và bổ sung khoáng chất mà không nạp quá nhiều calo.

Tuy nhiên, uống quá nhiều nước dừa mỗi ngày vẫn có thể làm tăng tổng lượng calo nạp vào cơ thể. Vì vậy, việc sử dụng đúng cách là yếu tố quan trọng.

Mỗi người chỉ nên uống khoảng một ly nước dừa mỗi ngày, tương đương khoảng 240ml. Đây là lượng phù hợp để giải khát và bổ sung điện giải mà không gây dư thừa năng lượng.

Bạn nên uống nước dừa vào vào buổi sáng hoặc sau khi tập thể dục; không nên dùng nước dừa thay hoàn toàn nước lọc.

Ngoài ra, để kiểm soát cân nặng hiệu quả, bạn cần cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng thực phẩm và kết hợp vận động thường xuyên thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại đồ uống.

Lưu ý, người mắc bệnh lý đặc biệt như suy thận, rối loạn điện giải hoặc tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước dừa thường xuyên.