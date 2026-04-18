Trời nắng nóng, tôi rất thích uống nước lạnh. Xin bác sĩ tư vấn nên uống như thế nào để vừa an toàn cho sức khỏe vừa giúp giải khát hiệu quả? Tôi xin cảm ơn! (Võ Thị Tuyền - TPHCM).

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Hà Nội) tư vấn:

Khi thời tiết nắng nóng, việc sử dụng các đồ lạnh để giải nhiệt cơ thể được nhiều người lựa chọn. Trong đó, uống đồ lạnh được chọn nhiều hơn cả nhưng điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ tới sức khỏe.

Uống nước đá, nước lạnh, trong thời tiết nắng nóng như những ngày vừa qua là nhu cầu của nhiều người, nhất là với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc uống nước lạnh hay ăn kem có gây hại tới sức khỏe hay không và đâu là điều nên làm thì không phải ai cũng biết.

Nước lạnh giải khát nhưng thận trọng khi dùng. Ảnh: Freepik.

Theo khuyến cáo, việc bổ sung nước cần đúng cách bởi uống quá nhiều không những không tốt mà còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Trước hết, lượng nước mỗi người cần không giống nhau mà phụ thuộc vào cân nặng, tuổi tác và tình trạng sức khỏe. Trung bình, người trưởng thành nên uống khoảng 40 ml nước/kg cân nặng mỗi ngày. Ví dụ, người 50kg cần khoảng 2 lít nước/ngày, người 60kg khoảng 2,4 lít. Với người cao tuổi, nhu cầu này giảm xuống còn khoảng 30–35 ml/kg do chức năng tim, gan và khả năng chuyển hóa nước đã suy giảm.

Đối với những người có bệnh lý như tim mạch, thận, phù hoặc cổ trướng, việc uống nước cần tuân theo chỉ định riêng của bác sĩ. Uống quá nhiều nước trong các trường hợp này có thể làm tăng gánh nặng cho tim và các cơ quan khác, gây nguy hiểm.

Loại nước tốt nhất vẫn là nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội. Việc uống nước cần chia đều trong ngày, không nên dồn lượng lớn trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, khi sử dụng nước lạnh trong thời tiết nắng nóng, cần lưu ý “4 không” sau:

Thứ nhất, không uống nước lạnh ngay khi vừa đi ngoài nắng về. Cơ thể đang nóng nếu gặp lạnh đột ngột có thể sốc nhiệt, ảnh hưởng đến hệ tim mạch và hô hấp. Bạn nên nghỉ ngơi, để cơ thể hạ nhiệt rồi mới uống.

Thứ hai, không uống nước quá lạnh. Nước đá hoặc nước quá lạnh dễ gây kích thích họng, co mạch đột ngột, không tốt cho sức khỏe, nhất là với người có bệnh lý tai mũi họng.

Thứ ba, không uống quá nhiều nước cùng một lúc. Dù là nước mát, việc uống ồ ạt khi đang khát có thể gây rối loạn điện giải, thậm chí dẫn đến choáng, té ngã.

Thứ tư, người có cơ địa nhạy cảm không uống nước lạnh tùy tiện. Những người dễ viêm họng hoặc không chịu được nước lạnh nên lựa chọn nước ở nhiệt độ phù hợp để tránh kích ứng.

Các chuyên gia cũng lưu ý, với những người lao động nặng hoặc vận động ngoài trời, dù rất khát cũng không nên uống quá nhiều nước ngay lập tức sau khi vào mát. Cách tốt nhất là uống từng ngụm nhỏ, chia đều theo thời gian để cơ thể hấp thu hiệu quả và an toàn.