Loại nước này còn được quảng bá với nhiều lợi ích như cải thiện làn da, hỗ trợ tiêu hóa nhưng không phải ai cũng nên uống, đặc biệt với người có bệnh lý nền. Dưới đây là 5 nhóm người cần thận trọng khi dùng nước dừa:

1. Người mắc bệnh tiểu đường

Trong 200ml nước dừa có khoảng 6-7g đường tự nhiên. So với nước ép trái cây hay nước ngọt có ga, lượng đường này không cao, nhưng vẫn đủ để ảnh hưởng đến đường huyết nếu uống nhiều hoặc thường xuyên. Đặc biệt, một số loại nước dừa đóng chai/hộp được bổ sung thêm đường để tăng vị ngọt, khiến nguy cơ tăng đường huyết cao hơn. Người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống. Nếu vẫn muốn thưởng thức, hãy chọn nước dừa tươi nguyên chất và uống với lượng vừa phải.

Trái dừa có giá rẻ, nước có vị ngọt thanh mát, giải nhiệt cho mùa hè. Ảnh minh họa: Ban Mai

2. Người có cơ địa dễ dị ứng

Dị ứng dừa khá hiếm gặp, nhưng khi xảy ra có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Biểu hiện dị ứng thường là ngứa ngáy, nổi mề đay, sưng phù, đỏ da ngay sau khi uống. Trong một số trường hợp nặng, người bệnh có thể bị khó thở, rối loạn tiêu hóa, thậm chí sốc phản vệ - tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

3. Người mắc bệnh thận

Nước dừa chứa nhiều kali, khoáng chất này rất tốt cho việc cân bằng điện giải và duy trì chức năng tim. Tuy nhiên, với người bị bệnh thận mạn tính hoặc suy giảm chức năng thận, lượng kali dư thừa có thể tích tụ trong máu, dẫn đến tăng kali máu. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể gây yếu cơ, buồn nôn và loạn nhịp tim. Do đó, bệnh nhân thận - đặc biệt ở giai đoạn nặng - nên hạn chế uống nước dừa, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

4. Người đang bị cảm lạnh, ho hoặc cúm

Theo y học cổ truyền, nước dừa có tính mát, giúp cơ thể giải nhiệt, đặc biệt hữu ích trong mùa nóng. Tuy nhiên, khi bị cảm lạnh, ho hoặc cúm, uống nước dừa có thể khiến cơ thể lạnh hơn, tăng tiết dịch nhầy, làm triệu chứng kéo dài hoặc trở nên nặng hơn. Những người có sức đề kháng yếu, hay ốm vặt cũng nên tránh nước dừa khi bệnh, thay vào đó hãy ưu tiên uống nước ấm, trà gừng hoặc súp nóng để nhanh hồi phục.

5. Người bị cao huyết áp và đang dùng thuốc

Hàm lượng kali trong nước dừa giúp điều hòa huyết áp nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ đối với người đang dùng thuốc, đặc biệt là thuốc ức chế men chuyển hoặc thuốc lợi tiểu giữ kali. Uống nước dừa cùng lúc có thể làm tăng kali trong máu quá mức, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, đau ngực, yếu cơ hoặc loạn nhịp tim. Vì vậy, người bị cao huyết áp không nên lạm dụng nước dừa.

Nước dừa là thức uống tự nhiên, giúp bổ sung nước và dưỡng chất, tốt cho sức khỏe tim mạch và làn da. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp. Nếu bạn thuộc một trong các nhóm trên, hãy cân nhắc và sử dụng theo chỉ dẫn chuyên gia. Đôi khi, việc từ chối “ngụm mát lành” này lại là lựa chọn thông minh để bảo vệ sức khỏe.