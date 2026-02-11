Nước dừa có công dụng bù nước, bổ sung điện giải và tăng năng lượng sau khi vận động. Gần đây, một số nghiên cứu cũng đặt câu hỏi liệu uống nước dừa thường xuyên có thể giúp kiểm soát huyết áp hay không.

Nước dừa gồm 95% là nước, phần còn lại là carbohydrate (đường), vitamin, khoáng chất, axit amin như lysine và axit glutamic cùng các hợp chất phenolic, trong đó có axit salicylic. Nhờ thành phần giàu nước và điện giải, nước dừa thường được sử dụng để bù nước khi tập luyện hoặc sau tình trạng mất nước nặng.

Mối liên hệ giữa nước dừa và huyết áp

Một số nghiên cứu cho thấy nước dừa có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tuy nhiên hiện vẫn chưa đủ bằng chứng khoa học để khuyến nghị sử dụng thường xuyên với mục đích này. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy nước dừa có tác dụng tương tự thuốc lợi tiểu, tăng bài tiết nước tiểu và làm giảm huyết áp.

Trong khi đó, dữ liệu trên người còn rất hạn chế. Thử nghiệm với 30 người trưởng thành cho thấy uống nước dừa non mỗi ngày trong một tuần giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Nước dừa có nhiều tác dụng nhưng một số người nên thận trọng. Ảnh: Ban Mai

Một nghiên cứu khác trên 28 người cho thấy nhóm uống nước dừa có mức giảm huyết áp tâm thu nhiều hơn so với nhóm uống nước lọc. Dù vậy, các nhà khoa học vẫn nhấn mạnh rằng cần thêm những thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn để xác định rõ vai trò thực sự của nước dừa đối với huyết áp.

Ngoài ra, các thử nghiệm trên động vật và trong phòng thí nghiệm cho thấy nước dừa còn được đánh giá về khả năng chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ thận, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ lành vết thương. Tuy nhiên, những kết quả này mới chỉ mang tính bước đầu và cần thêm nghiên cứu trên người để xác nhận.

Ai nên thận trọng khi uống nước dừa?

Trong một nghiên cứu nhỏ về huyết áp, liều lượng được sử dụng là 150ml nước dừa mỗi buổi sáng trong vòng một tuần. Các phân tích khác dùng những liều lượng khác nhau tùy mục đích, từ vài trăm ml mỗi ngày đến hơn 2 lít/ngày để bù nước sau khi vận động.

Với lượng dùng thông thường, nước dừa được xem là an toàn với đa số mọi người. Tuy nhiên, nước dừa chứa hàm lượng kali cao hơn nhiều loại đồ uống thể thao khác. Uống quá nhiều có thể dẫn đến tăng kali máu - tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, có thể gây yếu cơ, rối loạn tim mạch hoặc liệt.

Nước dừa cũng có thể tương tác với một số loại thuốc làm tăng kali máu, bao gồm thuốc lợi tiểu và thuốc hạ huyết áp thuộc nhóm ức chế men chuyển. Những người mắc bệnh thận mạn, đái tháo đường type 1, bệnh gan hoặc suy tim sung huyết cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng.

Ngoài ra, sau khi mở nắp, nước dừa dễ bị nhiễm khuẩn và nhanh chóng mất giá trị dinh dưỡng, vì vậy cần bảo quản đúng cách và sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.