Dù còn hơn hai năm nữa mới chính thức ra mắt, iPhone 2028 đã bắt đầu xuất hiện trong hàng loạt báo cáo từ các nhà phân tích và nguồn tin trong chuỗi cung ứng của Apple. Những thông tin ban đầu cho thấy đây sẽ là mẫu iPhone đóng vai trò hoàn thiện cuộc cách mạng thiết kế, mà Apple khởi động với chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm dự kiến trình làng vào năm 2027.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên iPhone 2028 được cho là nằm ở màn hình. Ảnh: AppleTrack

Theo các tin đồn, iPhone 2027 sẽ đánh dấu bước chuyển lớn với màn hình cong tràn xuống cả bốn cạnh, tạo cảm giác gần như không có viền. Tuy nhiên, thế hệ đầu tiên của thiết kế này vẫn được cho là tồn tại một số hạn chế về chất lượng hiển thị cũng như công nghệ tích hợp linh kiện dưới màn hình. Đến năm 2028, Apple sẽ tiếp tục giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế nhưng khắc phục những điểm yếu để mang đến trải nghiệm hoàn thiện hơn.

Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là các thông tin rò rỉ ở giai đoạn rất sớm và kế hoạch của Apple hoàn toàn có thể thay đổi trước khi sản phẩm bước vào sản xuất hàng loạt.

Màn hình cong bốn cạnh sẽ được nâng cấp toàn diện

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên iPhone 2028 được cho là nằm ở màn hình. Thiết bị vẫn sử dụng thiết kế kính cong bao quanh bốn cạnh như phiên bản kỷ niệm 20 năm, nhưng Apple sẽ áp dụng vật liệu tiên tiến hơn nhằm cải thiện chất lượng hiển thị.

Theo truyền thông Hàn Quốc, mẫu iPhone 2027 sử dụng hợp kim magie-bạc trong lớp cực âm (cathode) của tấm nền OLED. Giải pháp này giúp hiện thực hóa màn hình cong bốn cạnh nhưng lại có thể gây méo hình, giảm độ sáng và sinh nhiệt tại các khu vực cong.

Đến thế hệ 2028, Apple được cho là sẽ chuyển sang sử dụng lớp cathode bằng oxit indium kẽm, loại vật liệu có độ trong suốt cao hơn đáng kể. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giảm hiện tượng biến dạng hình ảnh, duy trì độ sáng đồng đều trên toàn bộ màn hình và hạn chế nhiệt lượng phát sinh ở các cạnh cong.

Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Apple tiến gần hơn tới mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone với mặt trước gần như chỉ còn màn hình.

Mặt trước không còn "tai thỏ" hay Dynamic Island

Apple từ lâu đã theo đuổi mục tiêu đưa toàn bộ hệ thống Face ID cùng camera selfie xuống dưới màn hình để loại bỏ hoàn toàn các phần khuyết phía trước.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Ross Young của Display Supply Chain Consultants (DSCC), công nghệ Face ID dưới màn hình khó có thể sẵn sàng cho mẫu iPhone ra mắt năm 2027. Điều đó đồng nghĩa chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì Dynamic Island với kích thước tương tự iPhone 18 Pro.

Chính vì vậy, iPhone 2028 được xem là ứng viên sáng giá hơn để hiện thực hóa mặt trước liền mạch. Apple có thể thu nhỏ phần camera đục lỗ xuống mức tối thiểu hoặc tiến thêm một bước khi đưa cả Face ID lẫn camera selfie xuống dưới màn hình, mang lại trải nghiệm hiển thị gần như không bị gián đoạn.

Viền màn hình sẽ tiếp tục mỏng hơn

Việc sử dụng vật liệu oxit indium kẽm không chỉ cải thiện chất lượng hiển thị mà còn giúp Apple thu hẹp thêm phần viền màn hình.

Nguồn tin từ ETNews cho biết lớp cathode trong suốt hơn sẽ tạo điều kiện để giảm diện tích viền đen bao quanh màn hình, đưa thiết kế của iPhone tiến gần hơn đến khái niệm "toàn màn hình" mà Apple đã theo đuổi nhiều năm.

Nếu điều này trở thành hiện thực, iPhone 2028 sẽ sở hữu tỷ lệ hiển thị trên thân máy cao nhất trong lịch sử dòng sản phẩm.

Công nghệ Tandem OLED có thể xuất hiện trên iPhone

Một thay đổi đáng chú ý khác là khả năng Apple mang công nghệ Tandem OLED lên iPhone sau khi đã áp dụng thành công trên iPad Pro M4.

Khác với tấm nền OLED truyền thống chỉ có một lớp phát sáng hữu cơ, Tandem OLED sử dụng hai lớp phát sáng chồng lên nhau. Thiết kế này giúp màn hình đạt độ sáng cao hơn, tuổi thọ dài hơn và tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn.

LG Display được cho là đang thúc đẩy một phiên bản "Tandem OLED đơn giản hóa", trong đó chỉ lớp điểm ảnh màu xanh sử dụng cấu trúc hai tầng nhằm cân bằng giữa hiệu năng và chi phí sản xuất.

Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Apple và hãng sẽ phải cân nhắc giữa lợi ích về chất lượng hiển thị với giá thành sản xuất.

Chip A22 Pro tiến lên quy trình 1,4nm

Ở bên trong, dòng iPhone Pro năm 2028 được dự đoán sẽ sử dụng bộ xử lý A22 Pro sản xuất trên tiến trình 1,4nm của TSMC.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, con chip này sẽ được chế tạo trên công nghệ A14 hoàn toàn mới của TSMC. So với chip 2nm dự kiến xuất hiện trên iPhone 2027, tiến trình 1,4nm có thể mang lại hiệu năng cao hơn khoảng 15% hoặc giữ nguyên hiệu suất nhưng giảm tới 30% mức tiêu thụ điện năng.

TSMC nhiều khả năng vẫn là đối tác sản xuất chính cho Apple. Tuy nhiên, một số báo cáo cho biết Apple cũng đang cân nhắc giao Intel sản xuất một phần đơn hàng nếu hãng đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết.

Camera tele 200MP hứa hẹn tạo bước nhảy lớn về nhiếp ảnh

Ở mảng camera, Apple được cho là đang thử nghiệm cảm biến tele tiềm vọng có độ phân giải lên tới 200MP.

Nguồn tin Digital Chat Station tiết lộ công nghệ này hiện mới ở giai đoạn nguyên mẫu và khó xuất hiện trước năm 2028. Trong khi đó, Morgan Stanley cũng từng đưa ra dự báo Apple đặt mục tiêu trang bị camera 200MP cho iPhone trong cùng mốc thời gian.

Độ phân giải cực cao sẽ giúp thiết bị ghi lại nhiều chi tiết hơn, đồng thời cho phép cắt ảnh sâu hoặc in ở kích thước lớn mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh. Đây được xem là bước tiến đáng kể nếu Apple muốn cạnh tranh với các mẫu smartphone Android cao cấp đã sử dụng cảm biến 200MP trong vài năm gần đây.

Hiện tại, iPhone 2028 vẫn còn cách thời điểm ra mắt khoảng 26 tháng, vì vậy tất cả các thông tin trên đều mới dừng ở mức tin đồn và hoàn toàn có thể thay đổi trong quá trình phát triển sản phẩm.

(Theo Macworld, MacRumors)