Báo cáo mới từ trang tin ETNews (Hàn Quốc) cho biết phiên bản flagship Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra của Samsung có thể sở hữu hệ thống ống kính thu phóng (zoom) thấp hơn so với các kỳ vọng ban đầu.

Tin đồn cho thấy Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra sở hữu cụm camera hạ cấp so với kỳ vọng. Ảnh: Notebookcheck

Cụ thể, Galaxy S27 Pro được đồn đoán trang bị camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 12MP hỗ trợ zoom quang 3x.

Thông tin này trái ngược với các rò rỉ trước đó cho rằng phiên bản Pro sẽ sở hữu camera tele 50MP với khả năng zoom 3x hoặc 3,5x.

Việc hạ độ phân giải ống kính tele tạo ra khoảng cách đáng kể về hiệu suất thu phóng giữa bản Pro và Ultra.

Nguyên nhân chính dẫn đến điều chỉnh này được cho là do giá chip nhớ tăng mạnh. Samsung buộc phải giảm cấu hình phần cứng camera nhằm kiểm soát chi phí sản xuất, qua đó duy trì mức giá bán lẻ ổn định cho dòng Galaxy S27.

Trong khi đó, phiên bản Galaxy S27 Ultra dự kiến loại bỏ hoàn toàn ống kính tele 10MP zoom 3x. Máy sẽ chỉ còn giữ lại cụm 3 camera sau thay vì 4 như các thế hệ trước, bao gồm camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 50MP zoom quang 5x.

Đối với hai phiên bản tiêu chuẩn Galaxy S27 và S27+, hãng công nghệ Hàn Quốc nhiều khả năng tiếp tục duy trì cấu hình camera quen thuộc: camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP zoom quang 3x.

Nếu thông tin này chính xác, Samsung sẽ có 6 năm liên tiếp không nâng cấp phần cứng camera trên dòng tiêu chuẩn và Plus.

Cấu hình camera tin đồn trên dải sản phẩm Galaxy S27:

Galaxy S27: Camera chính 50MP, góc siêu rộng 12MP, tele 10MP zoom 3x.

Galaxy S27+: Camera chính 50MP, góc siêu rộng 12MP, tele 10MP zoom 3x.

Galaxy S27 Pro: Camera chính 200MP, góc siêu rộng 50MP, tele 12MP zoom 3x.

Galaxy S27 Ultra: Camera chính 200MP, góc siêu rộng 50MP, tele 50MP zoom 5x.

Thế hệ Galaxy S27 series dự kiến được Samsung ra mắt vào đầu năm 2027.

(Theo Sammobile, 9to5google)