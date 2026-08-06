Sau nhiều năm duy trì mức giá gần như không thay đổi đối với dòng iPhone cao cấp, Apple được cho là sắp thực hiện một đợt tăng giá đáng kể. Nếu các dự báo mới nhất trở thành hiện thực, người dùng sẽ phải chuẩn bị tinh thần chi nhiều tiền hơn để sở hữu iPhone 18 Pro và đặc biệt là mẫu iPhone 18 Pro Max cao cấp nhất ra mắt vào tháng tới.

Giới phân tích cho rằng “vùng an toàn” giá của iPhone sắp kết thúc. Ảnh: Ida Blix/Macworld

Động thái này diễn ra sau khi Apple vừa tăng giá hàng loạt sản phẩm Mac và iPad trong thời gian gần đây, nhưng vẫn giữ nguyên giá bán của toàn bộ dòng iPhone hiện hành. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng “vùng an toàn” của iPhone sắp kết thúc.

iPhone là sản phẩm hiếm hoi chưa bị tăng giá

Trong đợt điều chỉnh giá gần đây, Apple đã khiến nhiều người bất ngờ khi không thay đổi giá bán của bất kỳ mẫu iPhone nào. Toàn bộ bảy mẫu iPhone đang được hãng phân phối đều giữ nguyên mức giá khởi điểm.

Theo đó, iPhone 17e vẫn có giá từ 599 USD, trong khi các phiên bản cao cấp hơn tăng dần theo cấu hình và kết thúc ở mức 1.199 USD đối với iPhone 17 Pro Max bản tiêu chuẩn. Ngay cả iPhone 16 và iPhone 16 Plus đã ra mắt cách đây hai năm cũng không bị điều chỉnh giá.

Việc Apple tiếp tục duy trì mức giá cũ trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang từng được xem là tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng sẽ không còn kéo dài.

Mark Gurman: Apple chắc chắn sẽ tăng giá iPhone trong mùa thu năm nay

Trong bản tin Power On mới nhất, nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman của Bloomberg đã đưa ra nhận định rất dứt khoát về kế hoạch của Apple.

Trả lời câu hỏi của độc giả liên quan đến giá bán iPhone thế hệ mới, Gurman nhấn mạnh rằng: "Không còn bất kỳ nghi ngờ nào về việc Apple sẽ tăng giá iPhone vì nhiều nguyên nhân khác nhau”.

Theo ông, vấn đề lớn nhất hiện nay là cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ đang ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghệ. Đây cũng chính là lý do khiến Apple vừa tăng giá nhiều mẫu Mac và iPad trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ sở hữu hệ thống camera hoàn toàn mới với ống kính khẩu độ biến thiên (variable aperture). Công nghệ này mang lại khả năng kiểm soát ánh sáng tốt hơn, cải thiện chất lượng ảnh chụp trong nhiều điều kiện khác nhau, nhưng đồng thời cũng khiến chi phí sản xuất tăng lên đáng kể.

Điều đáng chú ý là dòng iPhone cao cấp của Apple thực tế đã giữ mức giá khá ổn định trong nhiều năm.

Khi Apple trình làng iPhone X vào năm 2017 với mức giá 999 USD, sản phẩm này từng gây chấn động vì lần đầu tiên một chiếc iPhone vượt ngưỡng 1.000 USD. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng đây sẽ là xu hướng tăng giá liên tục của Apple.

Thế nhưng gần 10 năm sau, phiên bản kế nhiệm tương ứng là iPhone 17 Pro chỉ có giá khởi điểm 1.099 USD, tức chỉ cao hơn khoảng 100 USD so với iPhone X.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max có giá cao hơn tùy theo dung lượng lưu trữ và có thể lên tới 1.999 USD ở các phiên bản cao cấp nhất. Dù vậy, xét trong bối cảnh màn hình lớn hơn, hệ thống camera tiên tiến hơn, chip xử lý mạnh hơn cùng hàng loạt linh kiện đắt đỏ, giá bán của iPhone vẫn được đánh giá là tăng khá chậm so với tốc độ phát triển của sản phẩm.

iPhone 18 Pro có thể tăng đến 200 USD, iPhone Ultra vượt mốc 2.000 USD

Về mức tăng cụ thể, Mark Gurman cho biết hiện vẫn chưa có con số chính thức. Tuy nhiên, ông nhận định việc Apple tăng giá Mac và iPad gần đây đã phần nào cho thấy chiến lược định giá của hãng trong thời gian tới.

Theo dự đoán của ông, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ tăng từ 100 đến 200 USD so với thế hệ hiện tại.

Đáng chú ý hơn cả là mẫu iPhone Ultra với thiết kế màn hình gập. Thiết bị này được dự báo sẽ có giá khởi điểm ít nhất 2.000 USD, thậm chí còn cao hơn nếu Apple trang bị các cấu hình bộ nhớ lớn hoặc nhiều công nghệ mới.

Nếu dự báo này chính xác, iPhone Ultra sẽ trở thành mẫu iPhone thương mại có giá cao nhất trong lịch sử của Apple, phản ánh tham vọng đưa sản phẩm màn hình gập trở thành thiết bị siêu cao cấp cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Android đầu bảng.

Các mẫu iPhone phổ thông nhiều khả năng chưa bị ảnh hưởng

Trong khi dòng Pro được dự báo sẽ tăng giá ngay trong mùa thu năm nay, các mẫu iPhone tiêu chuẩn như iPhone 17 và iPhone 17e có thể vẫn giữ nguyên mức giá hiện tại.

Nguyên nhân là hai thiết bị này được cho là chưa nhận được bản nâng cấp phần cứng mới cho đến mùa xuân năm sau. Vì vậy, Apple có thể tiếp tục duy trì mức giá cũ nhằm giữ sức cạnh tranh ở phân khúc phổ thông trước khi giới thiệu phiên bản nâng cấp.

Dù vậy, với áp lực chi phí linh kiện, nguồn cung bộ nhớ và việc Apple liên tục bổ sung các công nghệ cao cấp vào iPhone, nhiều chuyên gia nhận định giai đoạn giá iPhone ổn định suốt nhiều năm qua có thể sắp khép lại.

Nếu kế hoạch tăng giá được triển khai đúng như các dự báo, mùa ra mắt iPhone năm nay sẽ không chỉ đánh dấu bước tiến về công nghệ mà còn mở ra một mặt bằng giá mới cho dòng smartphone cao cấp của Apple.

(Theo Macworld, AppleInsider)