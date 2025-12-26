Món ăn không chỉ hấp dẫn bởi hương vị ngọt thanh, béo nhẹ mà còn phù hợp với những người muốn ăn uống lành mạnh. Bún hến chấm gạch cua là sự kết hợp giữa bún tươi và bát nước chấm làm từ thịt cua đồng, gạch cua chưng cùng gia vị.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, đây là món ăn có lợi cho sức khỏe nếu được chế biến hợp lý và sử dụng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo PGS Hưng, bún hến chấm gạch cua là món ăn khá đa dạng về thành phần dinh dưỡng. Bún cung cấp nhóm chất bột đường trong khi thịt cua là nguồn đạm có giá trị dinh dưỡng cao, đồng thời giàu canxi. Chất béo trong món ăn đến từ dầu ăn và gạch cua chưng, giúp tăng năng lượng và hương vị.

Món bún chấm gạch cua hút khách. Ảnh: Bếp Hoa

Xét về giá trị dinh dưỡng, trong 100g cua đồng (bỏ mai và yếm) có khoảng 74,4g nước, 12,3g protein, 3,3g lipid, 2g glucid, cung cấp khoảng 89 calo.

Đặc biệt, cua đồng rất giàu vitamin và khoáng chất. Cụ thể, 100g cua chứa tới 5.040mg canxi, 430mg phốt pho, 4,7mg sắt cùng các vitamin nhóm B như B1, B2, PP.

Chất lượng protein trong cua cũng được đánh giá cao. Phân tích cho thấy cua đồng chứa 8/10 axit amin thiết yếu cho cơ thể, bao gồm lysine, methionine, valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, threonine và tryptophan. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, gạch cua được các chuyên gia xếp vào nhóm thực phẩm bổ dưỡng.

PGS Hưng cho biết, bún hến chấm gạch cua có thể sử dụng cho bữa sáng hoặc bữa trưa. Tuy nhiên, người dân không nên ăn quá thường xuyên. Mỗi người chỉ nên dùng khoảng 2-3 bữa mỗi tuần và cần kết hợp đa dạng các loại thực phẩm khác để đảm bảo cân đối dinh dưỡng.

Nếu sử dụng nguyên liệu không đảm bảo như bún bị chua, cua chết hoặc chế biến không hợp vệ sinh, món ăn có thể gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc thực phẩm.

Vì thế, khi chế biến tại nhà, người dân cần chọn cua còn sống, chắc khỏe, bún tươi mới. Nếu ăn ngoài hàng, bạn nên lựa chọn các cơ sở đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, PGS Hưng khuyến cáo do gạch cua chứa nhiều chất béo và purin, có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nếu ăn nhiều.

3 nhóm người nên hạn chế món ăn này gồm:

- Người bị rối loạn mỡ máu có cholesterol cao.

- Người mắc bệnh gout.

- Người mắc bệnh thận.