Một đĩa cơm rang dưa bò phổ biến thường gồm: Cơm nguội, thịt bò xào, dưa cải chua, trứng gà, hành lá, tỏi, gia vị (nước mắm, muối, hạt nêm), dầu ăn và đôi khi có thêm xúc xích, lạp xưởng hoặc rau củ như cà rốt, đậu Hà Lan.

Đây là sự kết hợp khá đa dạng thực phẩm, đáp ứng cảm giác no và ngon miệng. Tuy nhiên, chính những thành phần này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, các món chiên rán luôn đặt ra câu hỏi về loại dầu mỡ được sử dụng.

Người ăn khó có thể biết quán ăn hay nhà bếp dùng dầu mới hay dầu đã tái sử dụng nhiều lần. Việc sử dụng dầu mỡ ở nhiệt độ cao, đặc biệt là dầu thừa từ các món chiên rán trước đó, có thể tạo ra các chất không có lợi cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến gan, tim mạch và chuyển hóa.

Ngoài ra, nguồn gốc thực phẩm trong món cơm rang dưa bò cũng là điều đáng lo ngại. Thịt bò, trứng, dưa chua đều khó kiểm chứng xuất xứ khi bạn ăn ở ngoài. Thậm chí, cơm dùng để rang cũng sẽ không rõ được đầu bếp nấu từ bao giờ, bảo quản ra sao, nếu không đảm bảo vệ sinh có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Món cơm rang dưa bò. Ảnh: Gia Trung

“Xét về mặt dinh dưỡng, cơm rang dưa bò là món giàu năng lượng. Cơm cung cấp nhiều tinh bột, thịt bò giàu đạm, dầu mỡ tạo chất béo trong khi dưa chua và gia vị lại chứa lượng muối khá cao. Sự kết hợp này khiến món ăn có nguy cơ gây dư thừa năng lượng, nhất là với những người ít vận động. Việc tiêu thụ nhiều muối còn ảnh hưởng không nhỏ đến huyết áp và hệ tim mạch.

Nếu sử dụng cơm rang dưa bò thường xuyên, liên tục, người ăn có thể đối mặt với nguy cơ tăng mỡ máu, rối loạn huyết áp, ảnh hưởng tim mạch. Đặc biệt, thói quen ăn nhanh, ăn muộn kèm theo món nhiều dầu mỡ càng làm gia tăng các hệ lụy sức khỏe về lâu dài”, PGS. TS Hưng nhấn mạnh.

Chuyên gia khuyến cáo, người bình thường chỉ nên ăn cơm rang dưa bò với tần suất khoảng một lần mỗi tuần. Để xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học, người dân nên ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tăng cường các món luộc, hấp, hạn chế đồ chiên rán. Đặc biệt, bạn nên ưu tiên những bữa ăn tại gia đình, tự nấu với nguyên liệu được kiểm soát sẽ an toàn và cân đối hơn.

Những ai không nên ăn cơm rang dưa bò?

PGS. TS Nguyễn Trọng Hưng khuyến cáo 3 nhóm người sau không nên ăn cơm rang dưa bò:

- Người thừa cân, béo phì: Đây là nhóm cần kiểm soát chặt chẽ năng lượng nạp vào trong khi cơm rang lại rất giàu calo.

- Nhóm người có vấn đề về đường máu: Một đĩa cơm rang thường khá nhiều cơm, nhất là khi rang lên hạt cơm se lại, cần nhiều cơm nguội hơn dễ làm tăng nhanh chỉ số đường huyết.

- Những người rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch: Món ăn này có thể làm rối loạn triglycerid, cholesterol và gia tăng mỡ xấu trong máu.

“Cơm rang dưa bò không phải là món cấm kỵ nhưng cần được sử dụng đúng cách, đúng tần suất. Ăn ngon là một chuyện, ăn an toàn và khoa học mới là yếu tố quyết định cho sức khỏe lâu dài”, PGS. TS Hưng nhấn mạnh.