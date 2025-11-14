Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, bún, phở và miến đều là thực phẩm phổ biến nhưng cũng chứa nhiều yếu tố cần phải lưu ý để đảm bảo sức khỏe.

Bún, phở, miến chủ yếu được làm từ gạo trắng, một số ít trường hợp sử dụng gạo lứt. Gạo trắng là nguồn cung cấp carbohydrate dồi dào, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bún, phở chứa hàm lượng đạm khá cao, vượt trội hơn so với gạo trắng. Bên cạnh đó, chúng còn cung cấp một số vitamin, chất béo và chất xơ.

Về mặt dinh dưỡng, một tô bún, phở tươi (100g) cung cấp khoảng 110 calo, trong khi bún khô có thể lên đến 130 calo, chủ yếu từ carbohydrate. So với gạo trắng, bún và phở có ít calo hơn (100g gạo trắng cung cấp 242 calo), vì vậy chúng có thể là sự lựa chọn nhẹ nhàng cho bữa sáng.

Tuy nhiên, điều này cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng trong bối cảnh thực tế, khi bún, phở thường đi kèm với thịt, rau, các loại nước dùng chứa chất béo, dễ khiến tổng năng lượng tăng lên.

Phở là món ăn sáng quen thuộc của người Việt. Ảnh: P.T.

2 tác hại tiềm ẩn khi ăn bún, phở không đúng cách

1. Tăng cân do lượng calo cao từ nước dùng và các món ăn kèm

Mặc dù bún, phở có ít calo hơn cơm nhưng các món ăn kèm với bún như nước dùng thường chứa nhiều chất béo. Vì thế, nếu không chú ý, bạn rất dễ nạp vào cơ thể một lượng calo vượt quá mức cần thiết, dẫn đến tăng cân. Ví dụ, một tô miến gà có thể chứa đến 635 calo, trong khi một bữa ăn với cơm, thịt, cá, canh rau và trái cây chỉ khoảng 450 kcal. Các món ăn như hủ tiếu nam vang (400 calo), bún mọc (514 calo) hay phở bò (413 calo) cũng chứa một lượng calo khá lớn.

2. Phụ gia hóa chất

Một điều cần lưu ý là trong quá trình sản xuất bún, phở, nhiều người bán có thể sử dụng chất phụ gia như hàn the để làm mềm, dai sợi bún, hoặc huỳnh quang (tinopal) để tạo màu sắc bắt mắt cho sản phẩm. Những chất này có thể gây hại nếu sử dụng quá mức hoặc không đúng quy định.

Các lưu ý khi ăn bún, phở

Để tận dụng được tối đa lợi ích và giảm thiểu rủi ro từ việc ăn bún, phở, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng sau:

Kết hợp với thịt, cá và rau củ: Để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, bạn nên kết hợp bún, phở với thịt, cá, hải sản và rau củ, giúp cân đối chế độ ăn và bổ sung các chất cần thiết như đạm, vitamin, chất xơ.

Ăn chậm, nhai kỹ: Bún, phở là những món ăn chứa nhiều nước, dễ tạo thói quen ăn vội, nhai không kỹ. Tuy nhiên, ăn quá nhanh sẽ khiến thực phẩm không được tiêu hóa đầy đủ trong khoang miệng, gây hại cho niêm mạc dạ dày và tăng thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Hạn chế ăn nước dùng béo: Nước dùng béo, đặc biệt là nước dùng từ thịt mỡ, sẽ làm gia tăng lượng calo và chất béo không tốt cho sức khỏe. Bạn nên yêu cầu giảm hoặc không cho thêm mỡ vào nước dùng khi ăn phở, bún, miến.

Chọn bún, phở có màu sắc tự nhiên: Bún, phở có màu sắc tự nhiên thường có màu hơi đục, dễ gãy, chạm vào có cảm giác hơi dính và nhuyễn. Tránh chọn những loại bún, phở quá trắng, bóng vì có thể chứa các chất phụ gia không an toàn.

Những người có vấn đề về tiêu hóa cần thận trọng: Những người có bệnh về dạ dày, đường ruột như viêm loét dạ dày, trào ngược hay rối loạn tiêu hóa nên hạn chế ăn bún, phở vì các món này có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa.