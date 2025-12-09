Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tiết canh vốn là món ăn quen thuộc với nhiều người Việt.

Tuy vậy, TS.BS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an), cảnh báo món ăn này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sức khỏe.

Theo bác sĩ Giang, tiết canh được làm từ máu tươi kết hợp với thịt, sụn - môi trường lý tưởng cho vi khuẩn như liên cầu khuẩn (Streptococcus suis), E.coli, Salmonella, Campylobacter cùng nhiều loại giun sán và ký sinh trùng. Các tác nhân này có thể gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ, tổn thương gan thận, điếc và thậm chí tử vong.

Mỗi năm, các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương vẫn ghi nhận hàng chục ca nhiễm liên cầu khuẩn do ăn tiết canh, chủ yếu ở nam giới. Đáng ngại là, nhiều người vẫn tin rằng vắt chanh hay uống rượu mạnh kèm theo có thể “diệt khuẩn” nhưng bác sĩ Giang khẳng định chanh hay rượu không tiêu diệt được vi khuẩn trong tiết sống.

Với tiết canh vịt, các bác sĩ cũng lưu ý nguy cơ cũng không kém tiết canh lợn. Trong quá trình giết mổ, máu động vật rất dễ nhiễm tụ cầu. Sau khi xâm nhập vài giờ, tụ cầu có thể sinh độc tố gây rối loạn tiêu hóa: Đau bụng, nôn, tiêu chảy; nặng hơn là mất nước, trụy tim mạch. Ngoài ra, để món ăn “giòn sần sật”, nhiều người trộn thêm sụn, họng lợn băm nhỏ - bộ phận có thể chứa nhiều liên cầu khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Món tiết canh vịt được lọt top 50 món từ vịt ngon nhất thế giới. Ảnh minh họa:Thu Lê

Khi xâm nhập vào máu, liên cầu khuẩn sinh sôi nhanh và tiết độc tố mạnh, gây sốt cao, đau đầu, ù tai, xuất huyết dưới da. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp, suy hô hấp và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Ngoài vi khuẩn, nguy cơ nhiễm nang sán từ tiết canh cũng được cảnh báo. Ấu trùng sán có thể di chuyển đến nhiều cơ quan như cơ, mắt, não. Khi ở não, chúng gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, giảm trí nhớ, tê bì tay chân, rối loạn cảm giác, tăng áp lực nội sọ - dễ bị nhầm với rối loạn thần kinh. Nếu không điều trị, sán não có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.

Những ai tuyệt đối không nên ăn tiết canh?

- Người cao tuổi.

- Người đái tháo đường, mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, gout, bệnh gan – thận.

- Người suy giảm miễn dịch, người đang điều trị ung thư.

- Người đang dùng corticoid, thuốc ức chế miễn dịch.

- Phụ nữ mang thai, sau sinh, đang cho con bú.

- Người thường xuyên uống rượu bia.

Bác sĩ Giang cho biết, ở các nhóm này, chỉ một lần ăn tiết canh cũng có thể gây: nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, suy đa tạng thậm chí tử vong.

Theo bác sĩ Giang tiết canh không có giá trị dinh dưỡng đáng kể nhưng lại mang nguy cơ nhiễm khuẩn nghiêm trọng và không có cách chế biến nào biến tiết canh thành “món an toàn”. Vì vậy, lựa chọn sáng suốt nhất, đặc biệt với sức khỏe lâu dài vẫn là: “Không ăn tiết canh. Một món ăn có thể bỏ qua, nhưng sức khỏe thì không thể “ăn thua may rủi”", bác sĩ Giang nhấn mạnh.