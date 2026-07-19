Giải đấu mang tên Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nam Sơn (Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc), do công ty EngineAI tổ chức. Sự kiện quy tụ 32 đội đến từ nhiều quốc gia, nhưng đều sử dụng chung nền tảng robot hình người T800 do EngineAI phát triển.

Các trận đấu chứng kiến robot thực hiện nhiều kỹ thuật như đấm, đá, né đòn và tự đứng dậy sau khi ngã. Điểm nhấn của giải là khả năng duy trì thăng bằng, chịu va đập và phục hồi sau những pha va chạm mạnh của robot.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là cú đá trúng đầu khiến robot đối thủ gục xuống. Ở một trận đấu khác, một robot bị đánh rơi cả phần đầu nhưng vẫn tiếp tục giao chiến.

Dù mất cụm cảm biến gắn trên đầu, robot vẫn sử dụng hệ thống điều khiển đặt ở thân để tung các cú đấm và chống đỡ cho đến khi trọng tài kết thúc trận đấu.

Theo ban tổ chức, tình huống này cho thấy khả năng dự phòng của hệ thống điều khiển cũng như độ bền kết cấu của robot trong điều kiện va đập mạnh.

Khác với các môn võ đối kháng truyền thống, URKL không chỉ đánh giá kết quả thắng thua mà còn xem xét nhiều tiêu chí kỹ thuật.

Các robot được chấm điểm dựa trên độ chính xác của đòn đánh, khả năng giữ thăng bằng, phòng thủ, né tránh và độ bền trong suốt trận đấu. Mục tiêu của giải là kiểm nghiệm toàn diện năng lực vận động của robot hình người trong môi trường thực tế.

EngineAI giới thiệu robot T800 từ cuối năm 2025, định hướng đây là nền tảng phục vụ các màn trình diễn đối kháng có kiểm soát.

T800 được thiết kế với kích thước và trọng lượng tương đương người trưởng thành, cao 1,73 m và nặng khoảng 75 kg tính cả pin.

Robot sở hữu 29 bậc tự do trên cơ thể cùng 7 bậc tự do ở mỗi bàn tay, cho phép thực hiện nhiều chuyển động phức tạp như đấm móc, đá xoay hay đổi hướng nhanh.

Khung máy được chế tạo từ hợp kim nhôm cấp hàng không nhằm giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng. Hệ thống làm mát chủ động ở các khớp chân giúp robot có thể hoạt động liên tục khoảng bốn giờ ở cường độ cao.

T800 còn được trang bị hệ thống cảm biến đa phương thức gồm LiDAR 360 độ và camera thị giác lập thể, cho phép xử lý môi trường theo thời gian thực để phát hiện vật cản và định hướng chuyển động.

Động cơ khớp có mô-men xoắn tối đa 450 Nm, đủ để robot thực hiện những động tác có lực lớn như đá bay, xoay người hay đổi hướng đột ngột.

Bên trong, robot sử dụng bộ xử lý Intel N97 kết hợp mô-đun AI NVIDIA AGX Orin, đạt năng lực tính toán 275 TOPS.

Ngoài mục đích trình diễn đối kháng, nền tảng này còn hướng tới các ứng dụng trong logistics, khách sạn và môi trường hợp tác giữa người với robot.

Theo giới chuyên gia, URKL là một phần trong chiến lược thúc đẩy ngành robot hình người của Trung Quốc thông qua các bài kiểm tra thực tế, thay vì chỉ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Những cuộc thi như vậy giúp đánh giá các công nghệ quan trọng như điều khiển chuyển động, cân bằng động, khả năng chống va đập và độ bền của các linh kiện cơ khí trong điều kiện khắc nghiệt.

Việc các đội thi cùng sử dụng robot T800 cũng được cho là giúp giảm chi phí nghiên cứu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và trường đại học tham gia phát triển thuật toán điều khiển thay vì phải tự thiết kế toàn bộ phần cứng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng lưu ý việc tập trung phát triển robot cho các cuộc thi đối kháng có thể khiến nguồn lực bị phân tán khỏi những ứng dụng thực tiễn trong sản xuất, dịch vụ và chăm sóc con người.

(Theo Interesting Engineering)