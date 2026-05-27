Những ngày gần đây, nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam đang biến các bãi đỗ xe ngoài trời thành những "lò bát quái" đúng nghĩa. Khi nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng 40 độ C, bức xạ mặt trời kết hợp hiệu ứng nhà kính có thể đẩy nhiệt độ trong khoang cabin ô tô lên tới 60–80 độ C, một mức nhiệt đủ sức "tàn phá" sức khỏe con người lẫn phương tiện.

Tia cực tím và nóng cực đoan phá hoại xe từ ngoại thất đến nội thất

Dưới góc nhìn kỹ thuật, lớp sơn ngoại thất là bộ phận “hứng đòn” đầu tiên. Tia cực tím (UV) trong ánh nắng mặt trời phá vỡ lớp dầu bóng bảo vệ, khiến sơn nhanh xỉn màu, ố vàng, thậm chí bong tróc. Xe thường xuyên đỗ ngoài trời nắng gắt sẽ xuống cấp nhanh hơn rõ rệt so với xe để trong hầm mát.

Các chi tiết nội ngoại thất của ô tô dễ bị tổn hại, hư hỏng khi thường xuyên phải đỗ xe ngoài trời nắng nóng cực đoan. Ảnh: Ngô Minh

Các chi tiết cao su như gioăng cửa, gioăng kính cũng không thoát khỏi quá trình lão hóa. Nhiệt độ cao khiến cao su bị lưu hóa, trở nên khô cứng, nứt nẻ, làm giảm khả năng cách âm và chống nước.

Đáng chú ý, lưỡi gạt mưa bằng cao su khi tì lên kính lái nóng rẫy rất dễ bị chảy nhão, bám dính vào kính. Nếu người dùng khởi động gạt mưa ngay, phần cao su mủn có thể làm xước kính hoặc gây hỏng mô-tơ.

Nguy hiểm hơn cả là nhiệt độ trong khoang lái. Ở mức 60-80 độ C, các chi tiết nhựa trên bảng táp-lô, vô-lăng, ốp cửa dễ bị giòn, nứt vỡ. Không chỉ vậy, nhiệt độ cực đoan còn làm bốc hơi các dung môi từ nhựa và da nội thất, sinh ra khí Benzen được xem là tác nhân gây ung thư và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp.

Hệ thống điện tử trên xe cũng đặc biệt "nhạy cảm" với nắng nóng. Màn hình giải trí, cảm biến, camera hành trình dán kính lái có thể bị đơ, loạn cảm ứng hoặc chảy keo bên trong. Pin camera hành trình khi phơi nắng liên tục có nguy cơ phồng rộp, chập mạch, thậm chí phát nổ.

Chưa hết, mức nhiệt 70-80 độ C trong cabin thừa sức biến các vật dụng quen thuộc thành "bom nổ chậm". Bật lửa gas, sạc pin dự phòng, lon nước có ga, bình xịt thơm, hay thậm chí là nước rửa tay có cồn để quên trong xe đều có khả năng phát nổ do áp suất tăng cao, gây cháy rụi cả chiếc xe chỉ trong tích tắc.

Ở khoang động cơ, nhiệt độ môi trường quá cao cũng làm suy giảm nhanh chóng chất lượng của các loại dung dịch bôi trơn. Dầu động cơ, dầu phanh, dầu hộp số khi bị đun nóng liên tục sẽ loãng ra, mất đi độ nhớt và khả năng bôi trơn cần thiết. Điều này khiến các chi tiết cơ khí bên trong động cơ ma sát mạnh hơn, hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của hệ truyền động.

Đặc biệt nguy hiểm là nổ lốp. Nhiệt độ mặt đường nhựa ngày nắng đỉnh điểm có thể vượt 60 độ C. Không khí trong lốp giãn nở làm áp suất tăng mạnh, nhất là với lốp đã cũ hoặc bơm quá căng. Nổ lốp ô tô trên cao tốc là kịch bản cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng người lái.

Trong khi đó, xe máy không có lớp vỏ thép bảo vệ như ô tô nên chịu tác động trực tiếp và nặng nề hơn. Yên xe giả da dễ nứt nẻ, lớp mút bên trong biến dạng; nhựa thân xe giòn gãy, màn hình LCD bị rộp. Nguy hiểm nhất là hệ thống ống dẫn nhiên liệu bằng cao su. Dưới tác động của nhiệt và tia UV, ống dẫn xăng nhanh nứt, rò rỉ. Chỉ cần gặp nguồn nhiệt từ động cơ hoặc tia lửa điện là có thể gây cháy nổ thương tâm.

Giải pháp "vàng" bảo vệ phương tiện mùa nắng nóng

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo người dùng ưu tiên đỗ xe trong hầm, nhà xe có mái che hoặc dưới bóng cây. Nếu buộc phải đỗ ngoài trời, nên dùng bạt phủ chống nóng tráng nhôm, dán phim cách nhiệt chất lượng cao, sử dụng tấm che nắng kính lái; với xe máy, nên phủ yên cách nhiệt.

Khi đỗ nơi an toàn, có thể hạ kính ô tô khoảng 1-2cm để cabin dễ thoát nhiệt, đồng thời dựng cần gạt mưa để tránh dính kính. Tuyệt đối không để bật lửa, pin, bình xịt hay thiết bị điện tử trong xe.

Ngoài ra, không nên rửa xe ngay khi xe vừa phơi nắng hoặc vận hành đường dài. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có thể làm rạn sơn, nứt kính, cong vênh đĩa phanh. Việc kiểm tra áp suất lốp, nước làm mát, vệ sinh dàn nóng điều hòa, thay dầu và kiểm tra ống dẫn xăng đúng hạn cũng là “lá chắn” quan trọng giúp phương tiện vận hành an toàn trong mùa hè khắc nghiệt.

