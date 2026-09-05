Chiều 5/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác đến thăm và dự lễ chào mừng năm học mới tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng (Trường Hy Vọng, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021, là trường nội trú dành cho những học sinh không may mất cha mẹ do dịch Covid-19.

Sau 5 năm hoạt động, trường đã tiếp nhận 363 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố, thuộc 13 dân tộc. Hiện khoảng 10% học sinh đang học tiểu học, 35% học THCS, 37% học THPT và 18% đã bước vào giảng đường đại học, cao đẳng.

Phó Thủ tướng tặng quà cho học sinh Trường Hy Vọng.

Tại buổi lễ, học sinh Trường Hy Vọng tặng Phó Thủ tướng những món quà do chính tay các em làm như khăn tay, xà bông in hình 12 con giáp, nến thơm...

Cầm trên tay những món quà nhỏ, Phó Thủ tướng xúc động khi các em bên cạnh học kiến thức còn được rèn luyện kỹ năng, tự tay làm ra những sản phẩm hữu ích.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thực hiện nghi thức đánh tiếng kẻng Hy vọng chào năm học mới, tặng quà và phát kem tặng học sinh. Món quà bất ngờ khiến các em hào hứng, vui mừng.

Các học sinh tại trường tặng món quà do tự tay các em làm ra cho Phó Thủ tướng và các thành viên trong đoàn công tác.

Học sinh tại trường hào hứng khi được Phó Thủ tướng phát kem.

Chia sẻ tại buổi lễ, em Huỳnh Quang Minh cho biết em cùng các bạn rất vinh dự được đón Phó Thủ tướng về thăm trường. Theo Minh, Trường Hy Vọng không chỉ giúp các em được tiếp tục học tập mà còn trao cho các em cơ hội, niềm tin và động lực để thay đổi cuộc đời.

Minh chia sẻ, năm năm trước, em cùng các bạn đến đây từ nhiều miền quê khác nhau. Mỗi đứa trẻ đều mang theo những mất mát và hoàn cảnh mà không một ai mong muốn. Có những thời điểm, tương lai phía trước đối với chúng con là một khoảng trống mịt mờ.

"Trường Hy Vọng đã đến, bao bọc và trao cho chúng con món quà vô giá "được tiếp tục đi học". Với chúng con, chiếc cặp sách đến trường không chỉ chứa bài vở, mà còn chứa đựng cả ước mơ và cơ hội để tự thay đổi cuộc đời mình. Sự hiện diện và những lời động viên ân tình của bác Phó Thủ tướng lại một lần nữa nhắc nhở rằng: Chúng con chưa bao giờ phải bước đi một mình”, Minh bày tỏ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thực hiện nghi thức đánh tiếng kẻng Hy vọng chào năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết ông rất xúc động trước những nghĩa cử nhân văn, nhân ái của Tập đoàn FPT dành cho các học sinh Trường Hy Vọng, những mảnh đời rất đáng được chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ ấn tượng với thành tích của nhà trường, chương trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất được quan tâm, đầu tư.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ quan tâm hỗ trợ, đồng hành khi nhà trường cần. Ông đề nghị TP Đà Nẵng và nhà trường nếu có vấn đề cần thành phố hỗ trợ, đồng hành trong điều kiện cho phép thì chia sẻ để duy trì hoạt động của một mô hình mà ông cho rằng “rất hiếm không chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều quốc gia trên thế giới”.

Phó Thủ tướng ấn tượng với thành tích và chương trình giảng dạy của Trường Hy Vọng.

Phó Thủ tướng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp, hy sinh và tình cảm của các thầy cô dành cho học sinh trong suốt những năm qua, đồng thời mong muốn điều này tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

“Còn đối với các cháu, có lẽ là qua giông bão chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi thấy các cháu rất nỗ lực, rất tự tin và tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường.

Tôi cho rằng điều này rất bổ ích. Ngoài học tập, kiến thức, các cháu còn tham gia nhiều hoạt động kỹ năng. Đây là những hành trang mà các cháu có thể mang theo suốt cuộc đời”, Phó Thủ tướng chia sẻ.