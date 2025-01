Em bé Nguyễn An Minh là nhân vật trong bài viết “Bụng to vượt mặt vì xơ gan, em bé 1 tuổi cần giúp gấp chi phí phẫu thuật”, đăng trên VietNamNet ngày 6/12/2024.

Bé An Minh bị teo đường mật bẩm sinh, phát hiện trễ nên bệnh tình sớm tiến triển thành xơ gan. Từ Đắk Lắk, chị Ngô Thị Thùy Trang (24 tuổi) đã đưa con trai đi nhiều bệnh viện, từ Nam đến Bắc để thăm khám và điều trị.

An Minh có chỉ định ghép gan từ tháng 5/2024, chị Trang là người đăng ký hiến một phần lá gan của mình cho con. Đáng tiếc số phận như đã sắp đặt sẵn, đứa trẻ bị hoãn lịch mổ vài lần do nhiều nguyên nhân. Có thời điểm An Minh đã bị bác sĩ “trả về”, nhưng rồi sức sống mãnh liệt của con cùng với sự nỗ lực của người mẹ đã níu con từ cõi chết.

Bé An Minh và mẹ tại thời điểm trước khi được ghép gan (Ảnh: KH)

Bé Minh sau ca ghép vài ngày, da đã trắng dần lên (Ảnh: GĐCC)

Chị Trang lo sợ con trai không cầm cự thêm được nữa nên quyết tâm đưa con vào Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để ghép gan. Khoảng giữa tháng 12/2024, bé An Minh bị viêm phổi nên ca ghép vẫn bị lùi lịch so với dự kiến.

“Bác sĩ dự định qua Tết 2025, đợi sức khỏe của con ổn hơn mới tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, gia đình rất bất ngờ khi nhận được thông báo có người chết não hiến tạng. 1 lá gan đã được chia đôi cho 1 người lớn và 1 em bé. An Minh may mắn nhận được món quà vô giá này”, chị Trang tâm sự.

Đứa trẻ đã được ghép gan khẩn cấp vào ngày 20/12/2024. Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó, bé Minh bị viêm phổi, thể trạng suy kiệt. Ca ghép gan thành công, nhưng sau ca đại phẫu đến nay, con vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, thở máy do tình trạng viêm phổi chưa khỏi.

Dù trên cơ thể nhỏ bé của An Minh còn gắn dây nhợ chằng chịt nhưng chị Trang vẫn rất xúc động khi nhìn thấy con thay đổi từng ngày. Da con trắng dần lên, cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn trước nên cũng bắt đầu “có da thịt”, bụng cũng nhỏ lại.

Sau hơn 1 năm sống trong lo âu, sợ hãi có thể mất con bất cứ lúc nào, giờ đây chị Trang mới dám thở phào. Nhưng người mẹ biết rằng hành trình chống chọi với bệnh tật của con trai vẫn chưa dừng lại. Sau ghép, An Minh vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao, chăm sóc kỹ lưỡng. Chị chưa biết khi nào con sẽ được về với vòng tay của gia đình.

Đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM trao tấm lòng của bạn đọc VietNamNet đến bà Liên (bà ngoại bé Minh). Toàn bộ số tiền đã được đóng vào viện phí cho con.

Mấy ngày nay, trong lúc con trai còn đang trong phòng cách ly, mẹ chồng của chị Trang lại bị tai nạn gãy chân. Chị buộc phải gửi gắm mọi việc ở bệnh viện cho mẹ ruột là bà Lê Thị Bích Liên, người đã đồng hành cùng 2 mẹ con suốt thời gian qua.

Ngày đại diện gia đình đón nhận tấm lòng của bạn đọc VietNamNet, bà Liên bùi ngùi nhớ lại hành trình hồi sinh của An Minh: “Có thể đi được đến ngày hôm nay là nhờ nghị lực của mẹ bé, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, sự cứu giúp của các bác sĩ, và đặc biệt là người đã hiến tạng cho con. Chúng tôi vô cùng biết ơn”.

Bà Liên vẫn nhớ thời điểm chuẩn bị cho ca mổ của An Minh hồi tháng 12, con gái bà vì quá lo lắng chuyện tiền bạc nên bị tai nạn giao thông. May mắn chị Trang chỉ xây xát nhẹ.

Đối với chi phí điều trị cho bé Minh, trước đó gia đình đã đóng tạm ứng viện phí 700 triệu đồng. Phần lớn trong số đó là tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ, bao gồm 91.911.596 đồng của bạn đọc VietNamNet ủng hộ. Sắp tới, chi phí chữa bệnh cho bé Minh còn tốn kém, gia đình vẫn đang nỗ lực xoay xở.

“Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho con sớm khỏe, bình an, để báo đáp lại ơn nghĩa của tất cả mọi người”, bà Liên bày tỏ.