Với mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, chương trình STEM Innovation Petrovietnam nổi lên như một điểm sáng về sự đồng hành chiến lược giữa doanh nghiệp với giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mặc dù đây là một chương trình khá mới, thực hiện trong thời gian gấp gáp, nhưng với tinh thần “thần tốc - chuẩn hóa - bền vững”, các phòng STEM Innovation Petrovietnam vẫn được thiết kế và trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến như bảng tương tác thông minh, hệ thống AI - IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC và bộ thí nghiệm theo chủ đề năng lượng - môi trường. Mô hình được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn FabLab, NGSS, ISTE, CSTA và chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham quan thực tế tại phòng STEM Innovation Petrovietnam tại Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Với thiết kế như vậy, STEM Innovation Petrovietnam là món quà mang lại công cụ giảng dạy hiện đại, tạo thêm hứng thú và sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy và học tập. Món quà này càng có giá trị hơn khi đặt trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Còn với học sinh, STEM Innovation Petrovietnam tặng các em cái “chìa khóa” mở ra cánh cửa khoa học - kỹ thuật một cách gần gũi và sống động. Các phòng học đặc biệt này góp phần khởi tạo tư duy sáng tạo cho người trẻ. Khi được trải nghiệm giải pháp kỹ thuật, thực hành mô phỏng hoặc tự thiết kế hệ thống xử lý - điều khiển, học sinh học được nhiều hơn kiến thức: học cách tư duy một cách khoa học, linh hoạt.

Với các trang thiết bị hiện đại, các phòng học STEM Innovation Petrovietnam được xây dựng để tổ chức các hoạt động giáo dục STEM đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ; xây dựng hệ sinh thái STEM thúc đẩy hướng nghiệp, khởi nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp theo định hướng công nghệ 4.0. Các phòng STEM được trang bị đầy đủ 6 khối chức năng gồm cơ sở vật chất, máy móc gia công - thiết bị chuyên dụng, dụng cụ - thiết bị học tập theo chủ đề, học liệu kết nối thông minh, hệ thống học liệu bản cứng, bản mềm và hệ thống sổ sách.

Cô Lý Thị Hương Mai - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang) chia sẻ về định hướng khai thác và sử dụng phòng giáo dục thực hành STEM Innovation Petrovietnam

Chương trình cũng bao gồm nội dung đào tạo và tập huấn giáo viên, cán bộ giảng dạy theo 4 module. Thầy cô giáo được tập huấn, hướng dẫn làm chủ các thiết bị, công nghệ dạy học hiện đại, kết nối IoT, AI, Robotics, chuyển đổi số, lớp học thông minh; biết cách xây dựng các bài học/chủ đề STEM theo định hướng liên môn, đơn môn, nghiên cứu, dự án STEM; tổ chức các hoạt động giáo dục STEM theo định hướng đổi mới, sáng tạo, hướng nghiệp, khởi nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp 4.0.

Điều đặc biệt, chương trình STEM Innovation Petrovietnam hình thành từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là dự án giáo dục quy mô lớn, hướng tới mục tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục, hỗ trợ đào tạo thế hệ trẻ có kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, Petrovietnam sẽ triển khai tại mỗi tỉnh/thành phố 3 phòng học STEM theo tiêu chuẩn quốc tế, kết nối liên thông giữa các địa phương và kết nối quốc tế, trước tiên với hệ thống giáo dục - đào tạo của Singapore.

Ngọc Minh