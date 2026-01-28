MS 2026.028

Tiếng tụng kinh đều đều vang lên trong căn nhà nhỏ của gia đình anh Phan Văn Long (SN 1992), ở thôn Hòa Bình, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, khiến không khí vốn trầm lắng càng thêm tang thương. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1991), vừa qua đời vì tai biến sản khoa, để lại người chồng trẻ cùng 3 đứa con thơ dại.

Vừa chào đời được 2 ngày, bé Thiên Phúc đã phải rời xa vòng tay của mẹ. Ảnh: H. Sâm

Anh Long người nhỏ thó, gầy gò, ngồi lặng bên các con. Sinh ra trong gia đình nghèo, sức khỏe yếu, anh chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ học mưu sinh. Năm 2015, anh nên duyên cùng chị Hương – người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, cũng sớm dang dở việc học vì cái nghèo.

Sau ngày cưới, vợ chồng anh dựng tạm căn nhà nhỏ bên cạnh nhà mẹ ruột. Chị Hương lần lượt sinh 2 con là Phan Thị Mỹ Linh (SN 2017) và Phan Nguyễn Gia Bảo (SN 2019).

Chị Hương mất để lại 3 đứa con thơ dại, một mình anh Long nén chịu nỗi đau để gồng gánh. Ảnh: H. Sâm

Để lo cho gia đình, ngoài 3 sào ruộng, ai thuê gì anh Long cũng làm, từ phụ hồ, đi biển, thậm chí vào miền Nam làm công nhân.

“Công việc của tôi không đều, ngày nào có người thuê thì kiếm được khoảng 200–300 nghìn đồng. Những hôm mưa gió phải nghỉ, chỉ có cơm rau qua bữa”, anh Long chia sẻ.

Bi kịch ập đến khi chị Hương mang thai lần thứ ba. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện chị bị rau cài răng lược – một biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ gây băng huyết nặng, đe dọa tính mạng sản phụ trong lúc sinh.

Thương cháu còn nhỏ phải chịu thiệt thòi vì mất mẹ, bà Đặng Thị Phiên (70 tuổi, mẹ anh Long) nghẹn ngào không nói nên lời. Ảnh: H. Sâm

“Để có tiền lo cho vợ mang thai và các con, tôi vào miền Nam làm thuê. Gần đến ngày dự sinh, thấy sức khỏe vợ không ổn nên tôi vội trở về để chăm sóc”, anh Long kể.

Ca mổ diễn ra cách đây nửa tháng. Bé trai Phan Nguyễn Thiên Phúc cất tiếng khóc chào đời, nặng 2,7kg. Đứa trẻ được bế ra cho người cha trẻ nhìn mặt trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hai ngày sau, chị Hương trút hơi thở cuối cùng tại phòng hồi sức cấp cứu.

Căn nhà của anh quá chật chội, ẩm thấp... Ảnh: H. Sâm

Người mẹ ra đi khi chưa kịp ôm con vào lòng, không kịp nghe các con gọi tiếng “mẹ” thêm một lần nào nữa.

Bé Thiên Phúc bị vàng da sinh lý, phải nằm viện thêm một tuần. Ngày trở về nhà cũng là ngày bé bắt đầu hành trình lớn lên trong cảnh mồ côi mẹ. Sữa cho con, anh Long phải đi xin từ hàng xóm, người quen.

...hiện, anh Long đành sử dụng làm gian bếp. Ảnh: H. Sâm

Chi phí phẫu thuật và điều trị của vợ anh gần 60 triệu đồng – khoản tiền quá lớn đối với gia đình nghèo. Anh Long phải vay mượn khắp nơi, chưa biết đến bao giờ mới trả hết.

Do căn nhà của anh quá chật chội, ẩm thấp, cứ mưa là ngập nước nên hiện cả gia đình anh Long đang tá túc trong căn nhà cũ của người em trai. Nhưng nhà của em trai anh cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài bốn bức tường được xây lên, bên trong mọi thứ đều sơ sài, trống hoác, không có nổi một chiếc giường.

Ban đêm, anh Long và mẹ già hơn 70 tuổi thay nhau thức để trông bé Phúc. Còn hai đứa lớn thì nằm tạm trên tấm nệm mỏng được trải cạnh bàn thờ chị Hương.

“Đêm nào cháu Gia Bảo cũng nhìn chằm chằm lên di ảnh mẹ rồi hỏi mẹ đâu. Cháu còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa…”, anh Phan Văn Phong (em trai anh Long) nghẹn ngào nói.

Chiếc chõng tre vốn được chuẩn bị cho chị Hương nằm ở cữ nay trở thành nơi ngả lưng mỗi đêm của anh Long và mẹ già khi chăm con nhỏ. Ảnh: H. Sâm

Trong căn nhà lạnh lẽo, chiếc chõng tre vốn được chuẩn bị cho chị Hương nằm ở cữ nay trở thành nơi ngả lưng mỗi đêm của anh Long và mẹ già khi chăm con nhỏ.

“Chiếc chõng chỉ nằm được một người, tôi và mẹ thay nhau bế cháu, mệt quá mới lên đó nằm”, anh Long nghẹn giọng.

Không còn vợ, nợ nần chồng chất, mẹ già đau yếu, các con thơ dại, bé Phúc mới chào đời còn khát sữa, tương lai của gia đình anh Phan Văn Long đang mịt mờ hơn bao giờ hết.

Ông Dương Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, cho biết: “Vợ anh Long vừa qua đời sau khi sinh con, để lại 3 cháu nhỏ, trong đó cháu út còn rất nhỏ, đang cần sữa và sự chăm sóc đặc biệt. Hoàn cảnh của bố con anh Long quá khó khăn, hàng xóm láng giềng cũng chỉ có thể hỗ trợ phần nào. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để các cháu có điều kiện được nuôi dưỡng và học hành đầy đủ”.

Đêm nào cậu bé Phan Nguyễn Gia Bảo (con trai thứ hai của anh Long) cũng nhìn chằm chằm lên di ảnh chị Hương rồi hỏi mẹ đâu. Con còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa. Ảnh: H. Sâm

Giữa tiếng tụng kinh đều đều không dứt, tiếng khóc khát sữa của bé Phúc và những giọt nước mắt lặng lẽ của người cha trẻ, gia đình anh Phan Văn Long đang rất cần những vòng tay nhân ái để có thể bước tiếp sau biến cố nghiệt ngã này.

Bạn đọc giúp đỡ ba cháu bé mồ côi mẹ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.028 (ba cháu bé mồ côi mẹ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Phan Văn Long (bố ba cháu bé) theo địa chỉ: thôn Hòa Bình, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0385.188.184