Cú nhảy không tưởng

Kim Anh là một trong những VĐV thuộc thế hệ trẻ của tuyển điền kinh Việt Nam. Mới 19 tuổi và trong lần đầu tham dự SEA Games, mục tiêu với cô chỉ là học hỏi, cọ xát.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi cô gái có đôi mắt to tròn và gương mặt luôn nở nụ cười ấy, đã bay qua mức xà 1m86 – ngang với thành tích HCV tại Asiad 18.

“Tôi thực sự hạnh phúc khi giành HCV ở nội dung nhảy cao. Tôi không thể tin được là mình nhảy qua mức xà cao như vậy trong khi cả năm thi đấu chưa giải nào nhảy được 1m80. Tại giải vô địch quốc gia 2025, thành tích cao nhất giúp tôi giành HCV là 1m77. Ngay cả trong tập luyện khi có tâm lý thoải mái, tôi cũng chỉ có 1-2 lần vượt qua được mức xà cao nhất là 1m80”, Kim Anh chia sẻ.

Cú bay qua xà không tưởng của Kim Anh. Ảnh: S.N

Vậy điều gì đã giúp Kim Anh tạo nên kỳ tích tại SEA Games 33? Đó chính là một tâm lý thi đấu vững vàng, khả năng thi đấu vượt giới hạn.

“Khi qua mức 1m80 tôi biết mình sẽ tranh được HCV vì đối thủ Philippines ở thế bất lợi hơn. Và tôi vượt qua được mức xà 1m83, giành HCV. Lúc đó tôi chỉ nhắc bản thân rằng mình phải thoải mái và quyết liệt hơn. Tôi nâng lên mức xà 1m86 để thử thách bản thân nhưng thất bại ở hai lần nhảy đầu.

Lần cuối tôi lấy lại bình tĩnh, vào đà đúng nhịp và bật nhảy dứt khoát. May mắn đã giúp tôi đạt thành tích chưa từng làm được. Tấm HCV SEA Games 33 với tôi không chỉ là thành tích, mà là dấu mốc cho hành trình trưởng thành, kiên trì và dám tin vào bản thân”, Kim Anh nói.

Trước khi thi đấu, Kim Anh cũng có mặt trên sân cổ vũ các đồng đội ở nội dung khác. Khi các VĐV Việt Nam cầm cờ chạy ăn mừng, hay đứng trên bục nhận huy chương trong tiếng nhạc Quốc ca, đã tiếp thêm nhiều sức mạnh cho cô gái trẻ.

Kim Anh xuất sắc giành HCV. Ảnh: S.N

“Lúc đó tôi ước gì mình cũng làm được như mọi người. Trước SEA Games, tôi không được đánh giá có khả năng tranh HCV. Nhảy cao là nội dung kỹ thuật nên rất khó tập, đòi hỏi sự nhanh nhạy và cảm giác khi qua xà. Mọi người hay bảo nhảy cao tập nhẹ nhưng với tôi thì luôn phải suy nghĩ động tác đó phải thực hiện như thế nào, trong cả giờ nghỉ.

Để rút kinh nghiệm cho bản thân, tôi thường xem video của các VĐV nhảy cao nổi tiếng trên thế giới. Tôi cũng cần phải cải thiện thêm nhiều về phần kĩ thuật vì động tác còn xấu. Nếu hoàn thiện về kỹ thuật, tôi nghĩ mình có thể đạt thành tích tốt hơn trong tương lai”, Kim Anh khẳng định.

Món quà đặc biệt dành tặng bố

Bùi Thị Kim Anh sinh năm 2006 tại Nam Định (nay là Ninh Bình) trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2019, khi còn đang theo học, thấy cô có dáng cao ráo nên thầy dạy thể dục ở trường cho nhảy thử. Ban đầu Kim Anh chỉ qua được mức xà 1m20 bằng động tác bước chân, sau đó học rất nhanh kỹ thuật lưng qua xà để có thành tích tốt hơn.

Thành quả đến sớm với Kim Anh khi cô giành HCV giải huyện, giải tỉnh và toàn quốc. HLV thuyết phục cô theo chuyên nghiệp. Ban đầu bố mẹ lo con còn nhỏ không muốn theo nghiệp VĐV nhưng sau đó nói để cô tự quyết định. Dĩ nhiên tôi thích nhảy cao và quyết theo tới cùng.

Kim Anh có tố chất nhảy cao. Ảnh: S.N

“Gia đình tôi ở quê khó khăn, nhà có 4 anh chị em, nên khi các thầy nói nếu theo chuyên nghiệp được lo ăn học thì tôi chọn ngay, giúp bố mẹ đỡ vất vả. Sau khi giành HCV SEA Games, lúc tôi gọi điện về nhà thì bố mẹ biết rồi. Mẹ khóc vì rất hạnh phúc”, Kim Anh kể lại.

Đặc biệt, tấm HCV chính là món quà dành tặng bố, người mà cô phải lo lắng rất nhiều vì sức khỏe yếu. Kim Anh tiết lộ: “Ba tuần trước khi tôi đi thi đấu ở SEA Games, thật không may bố tôi bị ngã phải mổ não. Vì vậy, tôi càng phải quyết giành huy chương để có tiền thưởng giúp bố chữa bệnh.

Cô là niềm tự hào của gia đình. Ảnh: S.N

Lúc bố nhập viện cấp cứu là lúc tôi đang đi tập huấn ở nước ngoài. Khi mẹ gọi báo tin, tôi khóc rất nhiều, chỉ muốn về với bố nhưng không được. Kết thúc chuyến tập huấn, tôi có vài lần về thăm nhưng bố vẫn chưa tỉnh. Ngay cả trước ngày tôi đi SEA Games, bố cũng chưa nói được gì. Hai bố con chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Tôi biết bố rất mong tôi giành huy chương trong lần đầu tham dự Đại hội thể thao khu vực”.

“Con làm được rồi bố ạ - tôi nói như thế khi về thăm bố. Tôi rất vui khi hiện tại sức khoẻ của bố đã tốt dần lên”, Kim Anh hạnh phúc khi mang về tấm HCV SEA Games tặng bố mẹ dịp nghỉ Tết.