Hôm nay, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, tại huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay của Lào, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đến thăm thầy trò Trường Tiểu học Thongnammoun.

Các em học sinh và toàn thể giáo viên có mặt từ sớm, tay cầm cờ, hoa vẫy chào đoàn đại biểu. Trong niềm vui hân hoan, các em học sinh đã đeo khăn quàng đỏ, tặng hoa cho hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng.

Thầy cô và học sinh chào đón đoàn đại biểu hai nước đến thăm Trường Tiểu học Thongnammoun

Trường Tiểu học Thongnammoun nằm trên cung đường Trường Sơn do Tập đoàn điện gió Trường Sơn (Việt Nam) đầu tư xây dựng. Dù vẫn còn nhiều khó khăn khi chỉ có 8 giáo viên ở bán trú, gần 100 em học sinh với cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng ngôi trường luôn rộn rã tiếng cười và có nhiều dấu ấn trong công tác giáo dục.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã trao tặng nhà trường nhiều phần quà phục vụ dạy và học, đồng thời trao 100 suất học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ân cần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, trở thành những công dân có ích, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Học sinh Trường Tiểu học Thongnammoun đeo khăn quàng đỏ cho Đại tướng Phan Văn Giang

Xúc động trước sự quan tâm của Bộ Quốc phòng hai nước, lãnh đạo địa phương và nhà trường khẳng định, những phần quà và học bổng mang ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tình cảm chân thành, trách nhiệm và sự sẻ chia giữa quân đội, nhân dân hai nước.

Các trang thiết bị mới sẽ là cầu nối đưa các em đến với những ước mơ, là cơ hội và động lực to lớn khuyến khích việc dạy và học đạt kết quả cao.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Thongnammoun

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã dự khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay).

Được xây dựng ngay tại khu vực biên giới, Trạm phối hợp công tác Bộ đội Biên phòng Lào - Việt Nam sẽ là nơi phối hợp thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên tuyến biên giới.

Dự án công trình là quà tặng đặc biệt của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bộ Quốc phòng Lào, gồm các công trình: Tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng; nhà nghỉ cấp 4 cho cán bộ, chiến sĩ; nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần; đường bê tông vào đơn vị; cột cờ, sân luyện tập; cổng chính và vọng gác…

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu hai nước bấm nút khởi công xây dựng công trình

Công trình bắt đầu xây dựng từ tháng 7 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027, với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Đây là dự án hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội nói chung, giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới Lào - Việt Nam nói riêng.

Đại tá Saksith Phichith, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào, khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, sau khi hoàn thành không chỉ tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 252, mà còn giúp nâng cao hiệu quả trong phối hợp công tác với các đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tá Lamphan Lorvanleuang, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bolikhamxay (Lào) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho lực lượng vũ trang và nhân dân vùng biên giới.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để thực hiện dự án xây dựng theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và đưa dự án xây dựng trở thành trọng điểm phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp đó, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã tới tham quan hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm y tế bản Sopteng.

Hôm nay, đội ngũ y, bác sĩ quân y hai nước đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân Lào ở khu vực biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tham quan khu vực khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới

Đến thăm Trạm y tế bản Sopteng, hai Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao 50 con bò giống tặng các hộ nghèo nhằm hỗ trợ họ thoát khỏi đói nghèo, nâng cao đời sống; trao thiết bị tặng Trạm y tế bản Sopteng

Người dân Lào ở khu vực biên giới được các bác sĩ quân y tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao bò giống tặng các hộ dân của Lào

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao thiết bị y tế tặng Trạm y tế bản Sopteng