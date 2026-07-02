Chiều 2/7, Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí giới thiệu về giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Đại tá Đỗ Duy Chinh- Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 9-10/7 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bolikhamxai (Lào).

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn.

Bộ Quốc phòng giới thiệu về giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Minh Nhật

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thượng tá Bùi Văn Mạnh - Trưởng phòng Đông Nam Á, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng cho biết thêm, giao lưu lần này diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, tiếp tục khẳng định đây là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước. Giao lưu biên giới còn là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn.

Dự kiến, các hoạt động giao lưu tại Lào bao gồm: lễ đón đoàn Việt Nam tại khu vực Cột mốc 460; chào, tô son Cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc 460 bên phía Lào; lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí; thăm, tặng quà và học bổng cho các học sinh một trường tiểu học ở huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay; tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới Lào...

Các hoạt động tại Việt Nam gồm: lễ đón đoàn Lào tại khu vực Cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; tham dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa hai thôn biên giới và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới Việt Nam; lễ khởi công trường mầm non do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương; thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; hội đàm giữa hai đoàn; lễ tiễn đoàn Lào về nước tại cửa khẩu Thanh Thủy.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Đại tướng Khamliang Outhakaysone hồi tháng 6. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tá Bùi Văn Mạnh cho biết, lý do lựa chọn cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) và cửa khẩu Nặm On (Bolikhamsai, Lào) bởi đây là điểm kết nối tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane, một công trình trọng điểm mang tính đột phá về chính trị, kinh tế, quốc phòng giữa hai nước. Việc hoàn thành tuyến hành lang này sẽ hiện thực hóa mục tiêu kết nối ra biển của Lào.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ trực tiếp chứng kiến lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; tham gia giao lưu văn hóa, thể thao cùng nhân dân hai nước; tặng bò giống cho hộ nghèo.

Đáng chú ý, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng sẽ tới dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) để tri ân các thế hệ lãnh đạo đã đặt nền móng cho quan hệ hai nước.