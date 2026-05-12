Bộ Ngoại giao cho biết, chiều 12/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane (Lào) do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone dẫn đầu, đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, “có một không hai” Việt Nam - Lào, ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho Lào, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Vientiane giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong, dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển, giữa chiến lược với hành động cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt năm 2026 là năm mở ra giai đoạn hợp tác mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho hai nước là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa nhân dân hai nước, hai thủ đô.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị với vai trò, vị thế là thủ đô của hai nước, Hà Nội và Vientiane phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác.

Trên tinh thần “đồng chí, anh em”, Hà Nội cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với thủ đô Vientiane, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là cùng phát triển, cùng nâng cao năng lực, đồng thời góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các cơ quan hai thủ đô cần chủ động, quyết liệt hơn; cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể. Hai bên cần rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết; tập trung vào: kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, quan hệ Hà Nội - Vientiane sẽ phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô Vientiane; hợp tác giữa thủ đô Vientiane với các địa phương của Việt Nam.

Ông cảm ơn những đánh giá tốt đẹp, chân thành, ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, về tình hình hợp tác giữa thủ đô Vientiane với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là với thủ đô Hà Nội.

Thành ủy Vientiane sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án quan trọng

Cũng trong chiều nay, tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Chính phủ đã xây dựng kế hoạch để triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng. Quan hệ hợp tác giữa Vientiane và Hà Nội cần được đặt trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Phó Thủ tướng thường trực đề nghị hai thủ đô tiếp tục trao đổi về các dự án hợp tác, phù hợp với các lợi thế tiềm năng; đề nghị thủ đô Vientiane tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án quan trọng của hợp tác hai nước đã và sẽ triển khai như dự án công viên hữu nghị Lào - Việt Nam, dự án Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt…

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane mong muốn các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tiếp tục quan tâm ủng hộ, chỉ đạo để hợp tác giữa hai thủ đô đạt kết quả cao nhất, nhất là các dự án phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy các doanh nghiệp Hà Nội đầu tư vào Vientiane nhiều hơn, xây dựng Trung tâm thương mại tại thủ đô của mỗi nước...