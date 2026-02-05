Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Lào là quốc gia đầu tiên sang thăm sau Đại hội 14, thể hiện ưu tiên cao nhất trong quan hệ của hai nước. Đây chính là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, thể hiện sự tin cậy chính trị ở mức cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước

Thủ tướng Lào đánh giá rất cao kết quả hội đàm cấp cao sáng nay. Ông cho rằng, lần đầu tiên trong lịch sử có ba lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam sang thăm Lào đã thể hiện sự đặc biệt của mối quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh tinh thần hợp tác, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể mà Chính phủ hai nước đã và đang phối hợp triển khai; đề nghị hai Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hai nước phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai, cụ thể hóa những cam kết, thỏa thuận.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy và tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo nền tảng hợp tác lâu dài, cùng phát triển; ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Hai lãnh đạo khẳng định việc đẩy mạnh nội hàm gắn kết chiến lược là “chìa khóa” cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước; thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh lâu dài tại mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, giai đoạn tới là chuyển mạnh từ hợp tác tốt sang hợp tác hiệu quả, từ cam kết sang kết quả cụ thể, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất.

Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của Quốc hội Lào trong việc cụ thể hóa và bảo đảm thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội. Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm.

Cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò, lan tỏa thế mạnh hợp tác về chính trị và quốc phòng - an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác; đồng thời tạo lập, hoàn thiện các cơ chế hợp tác thuận lợi, phối hợp cùng chính phủ, chính quyền địa phương và các bộ, ngành hai nước tháo gỡ khó khăn.

Việt Nam chuẩn bị chuyển giao dự án hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho Lào

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với quan hệ hai nước với sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Lào đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy triển khai các dự án kết nối hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng của Chính phủ Việt Nam vào thành công của Việt Nam trong nhiệm kỳ 2021-2025 khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết 14 ngay từ những ngày đầu tiên.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong hợp tác thương mại và đầu tư, ngân hàng, tài chính giữa hai nước.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Lào có bước nhảy vọt, đạt gần 3 tỷ USD năm 2025; trong đó đầu tư của Việt Nam tại Lào đạt hơn 5,6 tỷ USD, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2024, nâng tổng vốn lũy kế lên 6,21 tỷ USD với 276 dự án, đưa Lào trở thành quốc gia tiếp nhận nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài nhất của doanh nghiệp Việt Nam.

Hợp tác tài chính - ngân hàng ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá, đặc biệt là việc công bố và triển khai khuôn khổ thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR, góp phần giảm phụ thuộc vào đồng tiền trung gian, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch.

Hiện nay, gần 11.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam. Hai nước cũng phối hợp tốt trong công tác bảo tồn di sản, với việc UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên trong khu vực là Vườn Quốc gia Hỉn-nậm-nò - Phong Nha - Kẻ Bàng (tháng 7/2025). Lào công nhận tuyến đường Trường Sơn trên đất Lào là di sản quốc gia.

Hai lãnh đạo đã đánh giá cao việc hai bên đã tập trung xử lý dứt điểm nhiều dự án kéo dài, vướng mắc nhiều năm, đồng thời thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng; đã khánh thành và bàn giao 5 công trình tiêu biểu, gồm: Cầu cảng số 3 - Cảng Vũng Áng; Trung tâm cai nghiện ma túy tại Viêng Chăn; Công viên Hữu nghị Lào - Việt tại Thủ đô Viêng Chăn; Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Hủa Phăn; đồng thời cơ bản hoàn thành và chuẩn bị chuyển giao dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho phía Lào.

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Hai Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về cuộc hội đàm cấp cao sáng nay rất hiệu quả, thể hiện tầm nhìn chiến lược về quan hệ hai nước, thêm một lần nữa khẳng định quan hệ đặc biệt, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chia sẻ, những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được, những thành tựu đó là nguồn cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Ông đặc biệt bày tỏ cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp vào tháng 3. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ sâu rộng, qua đó mỗi công dân Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo và đại biểu Quốc hội hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia.

Sự phối hợp chặt chẽ của hai nước tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nhất là trong khuôn khổ IPU và AIPA đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của mỗi nước, đồng thời lan tỏa tiếng nói chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.