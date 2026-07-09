Sáng 9/7, tại cửa khẩu Nam On của Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng sang tỉnh Bolykhamxay tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Ngay từ sáng sớm, đội quân nhạc, lực lượng tiêu binh và nhân dân địa phương đã có mặt tại cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An) ổn định đội hình, làm công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu.

Nhân dân vùng biên của tỉnh Nghệ An với cờ hoa tiễn đoàn Việt Nam sáng dự giao lưu tại Lào. Ảnh: Khánh Toàn

Đoàn Việt Nam từ Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) di chuyển về phía Cửa khẩu Nam On (Lào). Ảnh: Khánh Toàn

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu Việt Nam dự giao lưu. Ảnh: Khánh Toàn

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu tham dự giao lưu. Trong tiếng nhạc hùng tráng và sự hân hoan của nhân dân vùng biên, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nồng nhiệt chào đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc 460; trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm.

Được khánh thành vào tháng 7/2013, cột mốc số 460 là thành quả của dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, tạo thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa hai tỉnh Nghệ An, Việt Nam - tỉnh Bolykhamxay, Lào. Cột mốc còn khẳng định tính toàn vẹn lãnh thổ và là biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam - Lào.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đón Đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới. Ảnh: Khánh Toàn

Đại tướng Khamliang Outhakaysone giới thiệu với Đại tướng Phan Văn Giang thành viên đoàn đại biểu Lào. Ảnh: Trần Nam

Nhân dân Lào chào đón đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Khánh Toàn

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng tại cột mốc 460. Ảnh: Trần Nam

Ảnh: Khánh Toàn

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cùng tô son cột mốc, khẳng định quyết tâm chung trong việc giữ gìn đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Ảnh: Trần Nam

Ngay sau các hoạt động tại cửa khẩu Nam On, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tham dự các hoạt động gồm: Dự khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay; thăm, tặng quà Trường Tiểu học Thông Năm Mun (bản Xốp Tờng, huyện Xaychamphone); tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Lào tại Trạm y tế Quân dân y bản Xốp Tờng; dự tiệc chiêu đãi...

Cây xanh hữu nghị được Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng vun trồng trong khuôn viên khu vực cửa khẩu, lưu giữ dấu ấn của giao lưu, để tình cảm gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước không ngừng đơm hoa, kết trái, phát triển bền vững. Ảnh: Trần Nam

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng có ý nghĩa quan trọng, chương trình góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước trong các kỳ giao lưu tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Tuyến biên giới hai nước giữ vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội. Đây không chỉ là đường phân định lãnh thổ quốc gia về mặt pháp lý, mà còn là không gian sinh sống, giao lưu, phát triển, gắn bó lâu đời của cộng đồng cư dân hai bên biên giới.