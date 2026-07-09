Sáng 9/7, tại cửa khẩu Nam On của Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng sang tỉnh Bolykhamxay tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.
Ngay từ sáng sớm, đội quân nhạc, lực lượng tiêu binh và nhân dân địa phương đã có mặt tại cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An) ổn định đội hình, làm công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu.
Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu tham dự giao lưu. Trong tiếng nhạc hùng tráng và sự hân hoan của nhân dân vùng biên, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nồng nhiệt chào đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam.
Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc 460; trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm.
Được khánh thành vào tháng 7/2013, cột mốc số 460 là thành quả của dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, tạo thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa hai tỉnh Nghệ An, Việt Nam - tỉnh Bolykhamxay, Lào. Cột mốc còn khẳng định tính toàn vẹn lãnh thổ và là biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam - Lào.
Ngay sau các hoạt động tại cửa khẩu Nam On, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tham dự các hoạt động gồm: Dự khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay; thăm, tặng quà Trường Tiểu học Thông Năm Mun (bản Xốp Tờng, huyện Xaychamphone); tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Lào tại Trạm y tế Quân dân y bản Xốp Tờng; dự tiệc chiêu đãi...
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng có ý nghĩa quan trọng, chương trình góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước trong các kỳ giao lưu tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng trong quan hệ Việt Nam - Lào.
Tuyến biên giới hai nước giữ vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội. Đây không chỉ là đường phân định lãnh thổ quốc gia về mặt pháp lý, mà còn là không gian sinh sống, giao lưu, phát triển, gắn bó lâu đời của cộng đồng cư dân hai bên biên giới.