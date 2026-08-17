Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện khoa học thuốc nam cho biết, rau muống (tên khoa học là Ipomoea antiquorum) là một trong những loại rau phổ biến nhất trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Không chỉ dễ trồng, dễ ăn, rau muống còn có nhiều giá trị sinh học đáng chú ý.

Theo y học cổ truyền, rau muống có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể, nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ giải rượu nhẹ (theo kinh nghiệm dân gian) và thường dùng trong các trường hợp nóng trong, táo bón. Trong đời sống, rau muống được chế biến đa dạng như luộc, xào, nấu canh hay ăn sống. Nước rau muống luộc thường được dùng như một thức uống giải nhiệt hiệu quả.

Rau muống rẻ tiền nhưng nhiều dưỡng chất. Ảnh: N.Huyền

Dưới góc nhìn khoa học, rau muống chứa dồi dào chất xơ, vitamin A, C, sắt cùng các chất chống oxy hóa mạnh như polyphenol và flavonoid. Nhờ bảng thành phần dinh dưỡng này, các nghiên cứu cho thấy rau muống có tác dụng hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón, chống oxy hóa, chống viêm nhẹ và có thể hỗ trợ ổn định đường huyết, lipid ở mức độ nhẹ trong thực nghiệm.

Bên cạnh đó, rau muống còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời khác đối với sức khỏe:

Tốt cho mắt và hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin A và C dồi dào giúp tăng cường thị lực, phòng ngừa khô mắt, đồng thời nâng cao sức đề kháng.

Hỗ trợ phòng chống suy nhược và thiếu máu: Nhờ lượng sắt tự nhiên phong phú, rau muống giúp kích thích tái tạo hồng cầu, thích hợp cho người bị thiếu máu nhẹ.

Bảo vệ tim mạch: Chất xơ và polyphenol hỗ trợ giảm cholesterol xấu, góp phần bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch.

4 nhóm người không nên ăn hoặc cần hạn chế

Dù giàu dinh dưỡng, Tiến sĩ Ngô Đức Phương cùng các chuyên gia y tế lưu ý một số đối tượng sau cần thận trọng khi tiêu thụ loại rau này.

Người có vết thương hở, sẹo lồi: Rau muống có thể kích thích tăng sinh mô, theo kinh nghiệm dân gian nên kiêng khi đang trong quá trình lành vết thương để tránh sẹo lồi.

Người đang uống thuốc Đông y, thuốc trị bệnh: Kinh nghiệm dân gian chỉ ra rau muống có tính giải độc, có thể làm đào thải hoặc giảm tác dụng của thuốc điều trị.

Người bị tiêu chảy, lạnh bụng, gout hay viêm khớp: Rau muống có tính mát và chứa lượng purin nhất định, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau nhức hoặc rối loạn tiêu hóa.

Người có hệ tiêu hóa yếu: Cần tránh ăn rau muống sống hoặc chưa nấu chín kỹ để phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng (sán lá gan) và kim loại nặng. Do đó, người tiêu dùng luôn cần đảm bảo chọn nguồn rau sạch để bảo vệ sức khỏe.