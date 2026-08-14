Ca phẫu thuật sinh tử

Để giữ lại tính mạng cho nam bệnh nhân trên, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã phải thực hiện phẫu thuật cắt cụt 1/3 cẳng chân.

Người đàn ông có tiền sử mắc đái tháo đường type 2 nhiều năm, đồng thời có một số bệnh nền phức tạp như tăng huyết áp, suy tim và bệnh thận mạn tính. Khoảng 4 tháng trước, với mong muốn giảm triệu chứng tê bì bàn chân, ông đã ngâm chân vào nước nóng đun lá trà xanh.

Do biến chứng thần kinh và mạch máu từ bệnh đái tháo đường khiến cảm giác bị giảm sút, ông không hề biết bị bỏng loét bàn chân trái. Vết thương sau đó nhanh chóng nhiễm trùng, hoại tử và lan rộng. Dù người bệnh điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau, tình trạng tổn thương vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Bàn chân thối đen buộc phải cắt cụt của nam bệnh nhân 66 tuổi. Ảnh: BVCC

Khi đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tình trạng của bệnh nhân đã ở mức báo động. Bàn chân trái gần như hoại tử hoàn toàn, nhiều ngón chuyển màu đen, tổn thương ăn sâu xuống tận gan bàn chân và vùng gót. Không những vậy, sức khỏe tổng thể của người bệnh cũng suy kiệt khi đồng thời bị viêm phổi, suy tim, bệnh thận mạn giai đoạn IIIb và thiếu máu nặng.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cắt cụt 1/3 giữa cẳng chân trái của người bệnh nhằm loại bỏ ổ nhiễm trùng. Sau ca mổ, ông được chuyển về Khoa Điều trị tích cực để theo dõi. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định và mỏm cụt được kiểm soát tốt.

Nguyên tắc bảo vệ đôi chân

Biến chứng bàn chân đái tháo đường (loét, nhiễm trùng, hoại tử) xuất hiện ở 4-10% số người bệnh mỗi năm trên thế giới, với tỷ lệ loét trong đời lên tới 15-25%.

Hiện tại, ở Việt Nam, việc chăm sóc bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường còn kém, phát hiện vết loét thường muộn dẫn đến nhiễm trùng lan rộng. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây cắt cụt chi dưới, làm tăng nặng nguy cơ tử vong và giảm chất lượng sống.

Đáng lo ngại, theo ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân (Bệnh viện Nội tiết Trung ương), việc người dân tự ý áp dụng các bài thuốc truyền miệng như đắp thuốc nam hay ngâm chân vào nước nóng để chữa tê bì, biến chứng bàn chân đái tháo đường rất nguy hiểm. Hệ lụy trực tiếp là triệu chứng không hề giảm đi mà vết loét, nhiễm trùng còn gia tăng, dẫn đến nguy cơ phải cắt cụt chi.

Thay vào đó, việc kiểm tra bàn chân mỗi ngày (đặc biệt là lòng bàn chân, gót chân và các kẽ ngón) là thói quen phải duy trì.

“Người bệnh cần giữ bàn chân sạch, khô, lựa chọn giày dép phù hợp, tránh đi chân đất. Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường như vết phồng rộp, sưng đỏ, nóng, đau hay chảy dịch, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời”, bác sĩ Thiện khuyến cáo.