Tôi được biết trứng chứa nhiều cholesterol, vậy người bị mỡ máu cao như tôi có nên ăn hay không? (Văn Hạnh, Hà Đông, Hà Nội)

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng tư vấn:

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm vì từ lâu đã tồn tại quan niệm cho rằng trứng chứa nhiều cholesterol nên người bị mỡ máu cao phải kiêng tuyệt đối. Tuy nhiên, cách hiểu này chưa thực sự đầy đủ và chính xác.

Trứng, đặc biệt là phần lòng đỏ, quả thực có chứa cholesterol. Trung bình một quả trứng gà có khoảng 180 đến 200mg cholesterol. Mặc dù vậy, cholesterol từ thực phẩm không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến mức cholesterol trong máu của con người. Trên thực tế, cơ thể chúng ta cũng tự tổng hợp cholesterol tại gan để duy trì và phục vụ các chức năng quan trọng như sản xuất hormone, cấu tạo màng tế bào và tổng hợp vitamin D.

Người mỡ máu cao có nên kiêng trứng tuyệt đối? Ảnh: Mai Oanh

Đối với đa số người khỏe mạnh, việc sử dụng trứng với một lượng hợp lý không làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nếu đi kèm với một chế độ ăn uống cân đối. Dù vậy, với những người đã gặp tình trạng rối loạn mỡ máu, đặc biệt là khi chỉ số cholesterol LDL (hay còn gọi là cholesterol xấu) tăng cao, người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch khác, việc tiêu thụ trứng cần phải được cá thể hóa dựa trên tình trạng sức khỏe thực tế cũng như tổng khẩu phần ăn hằng ngày.

Người bị mỡ máu cao không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn trứng ra khỏi thực đơn. Điều quan trọng là bệnh nhân cần kiểm soát tốt số lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó, việc ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh như luộc, hấp, nấu canh rất cần thiết. Bệnh nhân nên hạn chế tối đa các món trứng chiên rán nhiều dầu mỡ, đồng thời tránh ăn trứng kèm thịt mỡ, xúc xích, các loại thịt chế biến sẵn hoặc thực phẩm chứa nhiều muối.

Ngoài chế độ ăn, người mỡ máu cao cần kết hợp vận động thể lực thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, đảm bảo ngủ đủ giấc và thực hiện kiểm tra chỉ số mỡ máu định kỳ. Quá trình điều trị không thể chỉ dựa vào một loại thực phẩm đơn lẻ mà phải nhìn nhận trên toàn bộ lối sống.

Người mỡ máu cao không nhất thiết phải kiêng tuyệt đối trứng. Yếu tố then chốt là ăn với lượng phù hợp, lựa chọn cách chế biến lành mạnh và xây dựng một chế độ ăn tổng thể giàu rau xanh, chất xơ, cá, nguồn đạm tốt cũng như hạn chế chất béo bão hòa.

Trong trường hợp chỉ số cholesterol LDL tăng quá cao hoặc có bệnh lý tim mạch đi kèm, người bệnh nên tham khảo tư vấn trực tiếp từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có khẩu phần ăn cụ thể và phù hợp nhất.