Kana và Ken là hai du khách đến từ Nhật Bản, gần đây có chuyến du lịch 5 ngày ở Hà Nội và trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Trong số các món đã thưởng thức, cặp đôi khá ấn tượng với một món được bày bán ở vỉa hè nhưng thu hút nhiều thực khách tới mua mang về và cả ăn tại chỗ. Đó là bánh trôi tàu.

Bánh trôi tàu là món ăn nhẹ, đơn giản nhưng đủ sức xóa tan cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu

Bánh trôi tàu từ lâu đã trở thành thức quà đường phố quen thuộc vào mùa lạnh của người Hà Nội. Món ăn gồm những viên bánh tròn đầy, căng mọng, kết hợp với nước đường sóng sánh có vị ngọt dịu xen lẫn chút cay nồng của gừng.

Viên bánh có lớp vỏ làm từ bột gạo nếp, màu trắng đục, ăn vào thấy dẻo mềm, còn phần nhân có hai vị phổ biến là đậu xanh và vừng (mè) đen.

Bánh trôi tàu ăn cùng nước đường mía nấu với gừng đun nóng, có thể thêm dừa nạo và lạc (đậu phộng) rang giã nhỏ, rắc lên trên.

Kana và bạn trai thưởng thức món bánh trôi tàu ở vỉa hè Hà Nội

Quán bánh trôi tàu mà Kana và Ken trải nghiệm nằm trên phố Hàng Điếu, là địa chỉ thưởng thức quà vặt quen thuộc của nhiều người dân Thủ đô và du khách nước ngoài.

Quán chuyên phục vụ các món chè, từ chè lạnh cho mùa hè đến chè nóng cho mùa đông.

Tới đây, hai vị khách Nhật gọi một suất bánh trôi tàu giá 25.000 đồng (khoảng 140 yên – đơn vị tiền tệ Nhật), gồm 3 viên bánh đầy ụ.

Kana nhận xét mức giá này khá rẻ và thấy hình thức món ăn có nét tương đồng với bánh gạo xứ kim chi. “Tôi đoán là món gì đó giống như soup gừng với bánh gạo”, cô hít hà mùi thơm tỏa ra từ bát chè nóng hổi và nói.

Suất bánh trôi tàu giá 25.000 đồng mà hai vị khách Nhật thưởng thức

Tuy nhiên, khi nếm thử miếng đầu tiên, Kana lại thấy bánh trôi tàu giống một món mà họ từng thưởng thức ở Hồng Kông (Trung Quốc).

“Món tôi từng thử trước đó có vị gừng cay nồng rõ rệt, còn bánh trôi tàu ở Hà Nội lại dễ ăn hơn, mùi vị giống như nước gừng vậy”, nữ du khách người Nhật miêu tả.

Theo cảm nhận của cô, bánh trôi tàu có lớp vỏ mềm mịn, dẻo và hơi dai. Còn phần nhân đỗ xanh có độ bùi, ngậy, ăn lạ miệng.

Nữ du khách cũng xuýt xoa vì món bánh được phục vụ nóng hổi, lại có nước gừng nên ăn xong có cảm giác như cơ thể được làm ấm lên khá dễ chịu, xua tan cái lạnh mùa đông.

Kana tròn mắt kinh ngạc khi nếm thử nước đường gừng ăn cùng bánh trôi tàu

Bạn trai của Kana – Ken cũng không giấu nổi sự hào hứng, lập tức thử một miếng bánh trôi tàu nhân vừng đen.

“Đây là món ăn đầu tiên ở Việt Nam khiến tôi thực sự thấy rất lạ”, anh nói.

Ken thừa nhận thấy tò mò vì không biết phần nhân màu đen này được chế biến từ nguyên liệu gì nhưng ăn rất ngon, hấp dẫn.

“Liệu món này có thể tự làm ở nhà được không?”, Ken thốt lên sau khi ăn.

Sau khi thưởng thức, cặp đôi cũng thể hiện sự hài lòng và khen bánh trôi tàu là thức quà vỉa hè đáng thử ở Hà Nội, vừa giúp làm ấm bụng, giá lại bình dân.

Bánh trôi tàu không phải món ăn để no mà là thức quà cần sự nhẩn nha để thưởng thức. Thực khách xắn nhẹ viên bánh rồi húp thêm thìa nước đường gừng là trọn vị. Ảnh: Hoàng Hiếu

Chia sẻ với PV, bà Bích – chủ quán bánh trôi tàu mà hai vị khách Nhật ghé thăm cho biết, quán mở bán trên vỉa hè phố Hàng Điếu được hơn 10 năm, chuyên phục vụ các món chè theo mùa.

Riêng mùa đông, ngoài các món phổ biến như chè sắn, chè cốt, chè đỗ đen thì bánh trôi tàu là món “bán chạy” nhất của quán.

Theo bà Bích, bánh trôi tàu được chế biến từ các nguyên liệu quen thuộc như gạo nếp, đỗ xanh, vừng đen, gừng già, đường.

Tuy nhiên, món bánh này có phần cầu kỳ hơn bánh trôi thường, ăn cùng với nước đường hương gừng, bỏ thêm chút cốt dừa béo ngậy và rắc ít lạc rang, dừa nạo lên trên.

Một bát bánh trôi tàu của quán thông thường có 3 viên. Trong đó, viên bánh tròn là nhân đậu xanh, viên bánh dài là nhân vừng đen.

“Bánh trôi tàu được làm và nấu liên tục ngay tại quán nên khi khách đến và gọi món, bánh vẫn nóng hổi, dẻo thơm”, chủ quán cho hay.