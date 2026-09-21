Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng.

Các đối tượng hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu danh tính và giao dịch.

Nguyễn Hưng Trung Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an làm rõ và triệu tập 2 đối tượng là anh em sinh đôi gồm Nguyễn Hưng Trung Phương (SN 1993) và Nguyễn Hưng Nam Phương (SN 1993, trú tại phường Buôn Ma Thuột).

Ngay sau đó, công an đã thu giữ 2 điện thoại di động và 1 máy tính để bàn; phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, các dữ liệu bị thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó được các đối tượng phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn... để tránh cơ quan chức năng phát hiện.

Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Cơ quan điều tra cho biết có hàng nghìn lượt cược với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.