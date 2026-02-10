Các ông lớn công nghệ Hàn Quốc đang siết chặt quy định đối với OpenClaw trong mạng lưới doanh nghiệp.

Động thái này phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng trên toàn cầu đối với các tác nhân AI tự hành có khả năng thực hiện nhiệm vụ giống con người mà không cần giám sát trực tiếp.

OpenClaw thực thi các hành động như duyệt web, chỉnh sửa tệp tin mà không cần người dùng can thiệp. Ảnh chụp màn hình.

OpenClaw là một tác nhân AI mã nguồn mở, tự lưu trữ, được thiết kế để đóng vai trò "cánh tay" cho các mô hình ngôn ngữ lớn.

Trong khi ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google đóng vai trò "bộ não" để hiểu và tư duy, OpenClaw thực thi các hành động thực tế như duyệt web, chỉnh sửa tệp tin, chạy lệnh hệ thống và tương tác với các dịch vụ trực tuyến thông qua các tiện ích bổ sung.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2025, công cụ này đã dấy lên lo ngại về khả năng truy cập dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp, tạo ra nguy cơ rò rỉ thông tin, thao túng hệ thống và tấn công mạng.

Kakao đã thông báo hạn chế sử dụng OpenClaw trên các thiết bị làm việc để bảo vệ tài sản thông tin. Tương tự, Naver ban hành lệnh cấm nội bộ, còn Karrot chặn hoàn toàn quyền truy cập cả OpenClaw và Moltbot do rủi ro khó kiểm soát.

Giới chuyên gia nhận định việc hạn chế các công cụ AI mã nguồn mở không xuất phát từ việc thiếu tin tưởng vào công cụ, mà là nỗ lực quản lý rủi ro bảo mật.

Mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn thông tin mật bị sử dụng để huấn luyện các mô hình bên ngoài và chỉ sử dụng AI trong môi trường có thể kiểm toán.

Tại Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cũng đã xác định nhiều trường hợp người dùng vận hành OpenClaw với thiết lập bảo mật lỏng lẻo.

Dù không cấm triệt để, cơ quan này khuyến cáo các tổ chức cần rà soát kỹ lưỡng cách công cụ này tiếp xúc với mạng công cộng và thiết lập xác thực mạnh mẽ.

Các nhà phân tích bảo mật cảnh báo rủi ro chính đến từ khả năng OpenClaw bỏ qua các kiểm soát truy cập truyền thống để xử lý dữ liệu trực tiếp.

Thiết kế mã nguồn mở và mô hình chạy cục bộ khiến nó dễ bị tổn thương hơn so với các chatbot đám mây tập trung.

Công ty an ninh mạng Wiz gần đây đã phát hiện các lỗi thiết kế trong các tác nhân liên kết với OpenClaw, khiến dữ liệu cá nhân của hàng nghìn người dùng bị lộ.

Bất chấp cảnh báo, sự tiện lợi trong việc tự động hóa các tác vụ phức tạp vẫn thúc đẩy sự phổ biến của OpenClaw. Nhiều người dùng thậm chí mua riêng các thiết bị như Mac mini chỉ để chạy công cụ này.

Một cộng đồng người dùng OpenClaw Hàn Quốc trên X hiện đã thu hút hơn 1.800 thành viên chia sẻ kinh nghiệm và cách khắc phục lỗ hổng.

(Theo Korea Times)