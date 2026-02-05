Anthropic vừa thực hiện một nước đi tiếp thị táo bạo tại Super Bowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ) với loạt quảng cáo chế giễu ý tưởng đưa quảng cáo vào các chatbot AI. Một đoạn video mở đầu với dòng chữ "PHẢN BỘI" (BETRAYAL), sau đó chiếu cảnh một người đàn ông tìm kiếm lời khuyên từ chatbot nhưng lại nhận được quảng cáo về dịch vụ hẹn hò hư cấu, làm xói mòn niềm tin của người dùng.

Trong một tình huống khác, khi một thanh niên hỏi cách tập cơ bụng 6 múi kèm các chỉ số cơ thể, chatbot lại giới thiệu miếng lót giày tăng chiều cao. Anthropic kết thúc các đoạn video bằng lời hứa: dù quảng cáo có thể đến với AI, chúng sẽ không xuất hiện trên Claude (chatbot của Anthropic).

ChatGPT sắp hiển thị quảng cáo trong gói miễn phí. Ảnh: NurPhoto

Thông điệp này nhắm thẳng vào việc OpenAI vừa xác nhận kế hoạch đưa quảng cáo vào gói miễn phí của ChatGPT. Dù Sam Altman ban đầu thừa nhận trên X rằng ông đã cười khi xem, những phản ứng sau đó cho thấy trò đùa này đã chạm đúng vấn đề nhạy cảm.

Sam Altman: "Chúng tôi không ngu ngốc"

CEO OpenAI đã đăng một bài viết dài cáo buộc Anthropic không trung thực và gây hiểu lầm cho người dùng về cơ chế hoạt động của quảng cáo trên ChatGPT. Ông lập luận quảng cáo là cần thiết để trợ giá cho hàng triệu người dùng miễn phí và khẳng định OpenAI sẽ không bao giờ thao túng cuộc trò chuyện để chèn quảng cáo như trong video chế giễu.

"Tôi tự hỏi tại sao Anthropic lại chọn cách làm thiếu trung thực rõ ràng như vậy. Nguyên tắc quan trọng nhất của chúng tôi là không làm điều đó; chúng tôi sẽ không bao giờ chạy quảng cáo theo cách Anthropic mô tả. Chúng tôi không ngu ngốc và biết rằng người dùng sẽ tẩy chay điều đó", Altman viết.

Tuy nhiên, OpenAI thừa nhận quảng cáo sẽ có tính liên quan đến ngữ cảnh. Trong một bài đăng trên blog, công ty cho biết sẽ thử nghiệm các vị trí được tài trợ ở cuối câu trả lời khi có sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến cuộc trò chuyện. Đây chính là điểm mấu chốt mà Anthropic khai thác, dù đã được phóng đại để gây cười.

Căng thẳng leo thang khi Altman cáo buộc Anthropic chỉ phục vụ "người giàu" với các sản phẩm đắt đỏ và muốn kiểm soát cách sử dụng AI. Ông thậm chí gọi đối thủ là "độc tài" - một thuật ngữ mang nặng tính chính trị và bị cho là phản ứng thái quá trong một tranh chấp thương mại.

Thực tế, cả hai công ty đều cung cấp các gói miễn phí và trả phí tương tự nhau, cũng như đều áp dụng các chính sách kiểm soát nội dung nghiêm ngặt, dù có sự khác biệt về giới hạn đối với nội dung tình dục hay lập trình.

Giới quan sát nhận định, dù các cuộc đối đầu công nghệ thường diễn ra qua quảng cáo, chiến dịch của Anthropic đã đánh trúng vào nỗi lo về niềm tin của người dùng trong bối cảnh các công ty AI đang yêu cầu khách hàng chấp nhận những đánh đổi mới. Phản ứng gay gắt từ phía OpenAI cho thấy quảng cáo của Anthropic đã đạt được mục đích.

(Theo moneycontrol)