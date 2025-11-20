Báo cáo mới nhất của TrendForce cho thấy thị trường ổ cứng SSD kênh phân phối toàn cầu năm 2024 tiếp tục chịu sức ép khi nhu cầu thiết bị điện tử tiêu dùng suy yếu và tỷ lệ trang bị SSD trên laptop đạt mức bão hòa 100%.

Tổng lượng SSD xuất xưởng qua kênh phân phối ước tính đạt 101 triệu chiếc, giảm 14% so với năm 2023, dù giá SSD đã phục hồi nhẹ từ mức đáy của năm 2023.

Trong bối cảnh thị trường chững lại, nhóm nhà sản xuất mô-đun SSD hàng đầu tiếp tục mở rộng thị phần. Theo TrendForce, 5 thương hiệu dẫn đầu hiện nắm hơn 80% thị phần toàn cầu, cho thấy xu hướng tập trung hóa ngày càng rõ rệt.

Kingston được TrendForce ghi nhận là nhà cung cấp SSD bên thứ ba số 1 thế giới trong kênh phân phối năm 2024, với 36% thị phần - cao gần gấp ba lần so với thương hiệu đứng thứ hai. Kingston duy trì vị thế dẫn đầu nhờ mạng lưới phân phối rộng, danh mục sản phẩm được mở rộng đều ở các phân khúc, và độ tin cậy của sản phẩm.

Đứng thứ hai là ADATA với 13% thị phần, nhờ đẩy mạnh dòng sản phẩm gaming, cao cấp và triển khai nhanh SSD PCIe 4.0/5.0. Lexar chiếm 11%, tiếp tục tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc và kênh bán lẻ quốc tế. Kimtigo và Biwin lần lượt đứng thứ tư và thứ năm, hưởng lợi từ nhu cầu nội địa và mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Các vị trí còn lại trong top 10 bao gồm: Colorful, SCY, Gigabyte, PNY và Transcend. Trong đó, SCY lần đầu tiên góp mặt nhờ tăng trưởng mạnh tại hệ thống bán lẻ Trung Quốc.

Năm 2024, Kingston tiếp tục tăng độ phủ sản phẩm ở nhiều phân khúc, từ người dùng cá nhân đến trung tâm dữ liệu và công nghiệp. Một số sản phẩm nổi bật gồm: NV3 PCIe 4.0 NVMe dành cho người dùng phổ thông, thiết kế nhỏ gọn và dung lượng cao; DC2000B M.2 NVMe PCIe 4.0 phục vụ trung tâm dữ liệu, thiết kế cho vai trò ổ khởi động máy chủ; phiên bản màu đỏ của SSD di động XS1000. Các dòng SSD công nghiệp locked-BOM cho kiosk tự phục vụ, bảng hiệu kỹ thuật số, robot, POS và hệ thống giám sát.

TrendForce dự báo năm 2025 sẽ chứng kiến nhu cầu tăng trở lại khi AI được tích hợp sâu vào PC và thiết bị biên, yêu cầu dung lượng lưu trữ lớn hơn và tốc độ cao hơn. Các nhà sản xuất chú trọng nâng cấp công nghệ, tối ưu kênh phân phối và củng cố thương hiệu được đánh giá có khả năng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường SSD.

Bức tranh thị trường năm 2024 cho thấy dù chịu ảnh hưởng từ nhu cầu tiêu dùng suy giảm, sự dịch chuyển sang AI PC và nhu cầu hiệu năng cao mở ra hướng phát triển mới cho các nhà sản xuất SSD trong giai đoạn tới.