Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Rau quả Việt Nam liên quan đến vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn điện tử.

Theo kiến nghị của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, một số quy định về chứng từ trong hoạt động mua bán giữa doanh nghiệp và hộ sản xuất đang gây khó khăn cho doanh nghiệp. Hiệp hội cũng đề nghị xem xét, giải quyết vấn đề thuế GTGT đầu vào phục vụ sản xuất nhằm tháo gỡ khó khăn.

Hộ kinh doanh trên 1 tỷ đồng phải áp dụng hóa đơn điện tử

Trả lời vấn đề trên, Cục Thuế cho hay chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 141/2026 sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ.

Theo quy định, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Theo Cục Thuế, pháp luật về thuế GTGT đã có ưu đãi ở mức cao đối với lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng, nhưng trong năm tính thuế có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử. Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng.

Cục Thuế cũng dẫn quy định tại Nghị định số 254/2026 của Chính phủ về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử nhưng có nhu cầu sử dụng thì được đăng ký sử dụng theo quy định.

Đáng chú ý, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì không phải sử dụng hóa đơn điện tử, trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Từ các quy định trên, Cục Thuế cho hay, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể về các trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử, được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo nhu cầu hoặc không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp hộ kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định thì không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Chính sách thuế GTGT đã có nhiều ưu đãi cho nông nghiệp

Về kiến nghị liên quan đến thuế GTGT đầu vào cho hoạt động sản xuất, Cục Thuế cho biết do không có hồ sơ, tài liệu cụ thể nên cơ quan này có ý kiến trên cơ sở quy định chung của pháp luật.

Theo Cục Thuế, thuế GTGT được xác định theo hàng hóa, dịch vụ, không phân biệt đối tượng và mục đích sử dụng. Luật Thuế GTGT không có quy định về việc miễn, giảm thuế GTGT.

Tuy nhiên, pháp luật về thuế GTGT đã có ưu đãi ở mức cao đối với lĩnh vực nông nghiệp.

Về đối tượng không chịu thuế GTGT, quy định hiện hành áp dụng đối với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua các sản phẩm nêu trên để bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Ngoài ra, sản phẩm giống vật nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi; vật liệu nhân giống cây trồng theo quy định của pháp luật về trồng trọt; thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản theo quy định cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với mức thuế suất thuế GTGT 5%, là mức thuế ưu đãi so với mức thuế suất phổ thông 10%, pháp luật hiện hành áp dụng đối với phân bón, quặng để sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi theo quy định.

Một số dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp cũng được áp dụng mức thuế suất này.

Bên cạnh đó, sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, trừ sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế, cũng thuộc diện áp dụng thuế suất GTGT 5%.

Theo Cục Thuế, việc xây dựng chính sách thuế GTGT đầu vào riêng cho hoạt động nông nghiệp có thể phát sinh hai vấn đề. Thứ nhất, khó có thể liệt kê đầy đủ các loại hàng hóa, dịch vụ được coi là đầu vào của lĩnh vực này. Thứ hai, chính sách riêng có thể dẫn đến bất bình đẳng giữa những người nộp thuế khi cùng sử dụng một loại hàng hóa, dịch vụ.

Do đó, Cục Thuế đề nghị Hiệp hội Rau quả Việt Nam thực hiện theo quy định.