SR Dhanya, 28 tuổi, là một YouTuber và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại bang Kerala, Ấn Độ. Cô hiện có hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram và hơn 320.000 người đăng ký YouTube.

Vụ việc xảy ra đầu tháng 7, khi chiếc Tata Punch do Dhanya điều khiển bị cảnh sát chặn lại sau một cuộc truy đuổi dài khoảng 17 km trên Quốc lộ 66.

Theo hồ sơ vụ việc, cảnh sát phát hiện chiếc Punch dừng ở vị trí nguy hiểm giữa tuyến cao tốc 6 làn tại Anangoor. Một tổ tuần tra do Thanh tra Baiju K Jose dẫn đầu tiếp cận chiếc xe để kiểm tra.

Nữ YouTuber Ấn Độ SR Dhanya, được biết đến với biệt danh Helen Of Sparta, bị đình chỉ giấy phép lái xe trong 3 tháng.

Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu dừng xe, tài xế được cho là đã tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi khoảng 17 km trước khi chặn được chiếc xe tại khu vực Bhagavathi Nagar.

Khi kiểm tra, cảnh sát nhận thấy hơi thở của Dhanya có nồng nặc mùi rượu. Kết quả kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn cho thấy chỉ số 82 mg/100 ml, cao hơn đáng kể so với mức giới hạn 30 mg/100 ml theo quy định của Luật Xe cơ giới Ấn Độ.

Chiếc Tata Punch sau đó được đưa về đồn cảnh sát Kumbla. Dhanya bị lập hồ sơ với các cáo buộc liên quan đến lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh và một số hành vi vi phạm khác.

Sau gần một tháng, cơ quan quản lý giao thông Ấn Độ đã có quyết định xử lý. Giấy phép lái xe của Dhanya bị đình chỉ trong 3 tháng. Ngoài ra, nữ YouTuber phải tham gia khóa đào tạo kéo dài 3 ngày tại trung tâm của Cục Quản lý Phương tiện giao thông ở Edappal.

Trước đó, Dhanya từng lên tiếng về vụ việc trong một video đăng trên YouTube. Nữ YouTuber thừa nhận đã uống rượu trước khi lái xe, nhưng không cảm thấy quá say.

Dhanya cũng thừa nhận hành động lái xe sau khi uống rượu là sai và gửi lời xin lỗi tới người theo dõi. Cô đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng mình bị bắt giữ hoặc chiếc xe bị tịch thu trong thời gian dài.

Theo lời kể của Dhanya với truyền thông địa phương, khi nhìn thấy cảnh sát, cô bối rối và không biết có nên dừng xe hay không. Cô cho biết ban đầu chỉ muốn lái xe về nhà, trước khi bị lực lượng chức năng chặn lại.

Nữ YouTuber cũng khẳng định các cảnh sát đã cư xử lịch sự và cảnh báo cô có thể gặp tai nạn do lái xe trong tình trạng đã uống rượu. Dhanya cho biết cô chờ cảnh sát mang máy đo nồng độ cồn từ đồn gần đó tới kiểm tra và không cố tình bỏ trốn.

Vụ việc càng được chú ý khi trước đó xuất hiện một số thông tin trên mạng cho rằng Dhanya sử dụng chất kích thích. Nữ YouTuber phủ nhận và cho biết đã chủ động tới bệnh viện MIMS để lấy mẫu máu xét nghiệm nhằm làm rõ thông tin.

Với việc bị đình chỉ giấy phép lái xe trong 3 tháng và phải tham gia khóa đào tạo về an toàn giao thông, vụ việc là lời cảnh báo đối với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đặc biệt khi hành vi lái xe sau khi uống rượu có thể gây nguy hiểm cho chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Theo Cartoq

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