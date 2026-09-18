Vụ nổ làm hư hại một quán cà phê. Ảnh: DPA

Theo báo Süddeutsche Zeitung và hãng RT, hai thiết bị nổ tự chế đã phát nổ cách nhau chỉ vài phút tại Frankfurt vào sáng sớm 17/9. Vụ nổ thứ nhất làm hư hại một quán cà phê ở phía đông thành phố, trong khi vụ còn lại xảy ra tại một quán shisha nổi tiếng trên phố Zeil, một trong những tuyến phố mua sắm nổi tiếng nhất nước Đức.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ thứ hai có sức công phá đủ lớn để làm hư hại một quán bar ở phía đối diện đường và một văn phòng ngân hàng liền kề. Một cư dân tỉnh giấc vì tiếng nổ mô tả hiện trường giống như “một cuộc chiến”.

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một công dân Hà Lan 17 tuổi sau khi các vụ nổ xảy ra. Chưa có thêm thông tin về nghi phạm được công bố.

Các vụ nổ mới nhất nằm trong chuỗi các vụ việc tương tự xảy ra tại khu vực Frankfurt. Ba vụ nổ xảy ra trong vòng 24 giờ từ 13-14/9, nhằm vào một quán cà phê, một quán bar và một ki-ốt tại Frankfurt và thành phố Offenbach lân cận. Không có thương vong được ghi nhận. Theo cảnh sát, một công dân Hà Lan 15 tuổi đã bị bắt sau một trong các vụ tấn công trên.

Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Hessen cho biết đang điều tra hàng chục vụ việc tương tự. Nhà chức trách nghi ngờ một số vụ có thể liên quan đến cái gọi là “bạo lực theo dịch vụ”, trong đó các mạng lưới tội phạm thuê bên thứ ba thực hiện các hành vi bạo lực, thường là tuyển dụng những kẻ phạm tội trẻ tuổi thông qua mạng Internet hoặc mạng xã hội.

Cảnh sát Đức chăng dây bảo vệ hiện trường. Ảnh: DPA

Cảnh sát Frankfurt trước đây mô tả hình thức này là một dạng tội phạm có tổ chức mới nổi, liên quan đến việc các băng nhóm tuyển trẻ vị thành niên, trong đó có cả những người ở nước ngoài, để thực hiện các hành vi bạo lực.

Cảnh sát bang Hessen cảnh báo xu hướng này đại diện cho một khía cạnh mới của tội phạm có tổ chức và đặt ra “mối đe dọa đáng kể” đối với an toàn công cộng.

Các vụ nổ mới nhất xảy ra đúng thời điểm Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt công bố báo cáo về tội phạm có tổ chức tại Đức, trong đó ông mô tả đây là “mối đe dọa ngày càng gia tăng”. "Các băng nhóm tội phạm đang trở nên chuyên nghiệp hơn, tàn bạo hơn và bất chấp hơn”, ông Dobrindt nói, đồng thời cam kết tăng cường các nỗ lực chống lại những mạng lưới tội phạm.

Theo Bộ Nội vụ Đức, gần 700 cuộc điều tra tội phạm có tổ chức đã được mở trong năm ngoái, liên quan đến gần 8.000 nghi phạm, mức cao nhất trong 5 năm.