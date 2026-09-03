Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Europa.eu

Theo hãng tin BBC, những người đứng đầu EU và NATO cảnh báo Nga "hành động ngày càng liều lĩnh" và tuyên bố sẽ ứng phó với một trạng thái bình thường mới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố: "Vụ việc ở Leipzig đánh dấu một bước leo thang mới trên lãnh thổ EU, trong đó Nga được xác định là bên trực tiếp đứng sau”. Bà der Leyen có phát biểu trên một ngày sau khi Berlin cáo buộc Nga liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành vào sân bay Leipzig của Đức hồi tháng trước.

“Chúng ta phải tăng cường hành động và điều đó có nghĩa là phải sẵn sàng đáp trả sự liều lĩnh của Nga nhanh hơn và hiệu quả hơn”, bà von der Leyen nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Đức đã đưa ra bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của Moscow, đồng thời khẳng định khối quân sự này ủng hộ các biện pháp của Berlin đối với Nga. "Toàn bộ liên minh, trong đó có Mỹ, hoàn toàn đoàn kết với Đức”, ông Rutte nói.

EU và NATO phản ứng như vậy trong bối cảnh Moscow kịch liệt bác bỏ các cáo buộc một UAV mang chất nổ cố tình nhắm vào một máy bay chở hàng của Ukraine hôm 4/8. UAV đã bị một robot vô hiệu hóa tại sân bay Leipzig/Halle, trong khi một UAV thứ hai được cho đã va chạm với một máy bay vận tải khác.

UAV thứ ba được phát hiện tại cùng sân bay 10 ngày sau đó. Sân bay Leipzig/Halle là nơi thường xuyên được các máy bay vận tải Antonov của Ukraine sử dụng.

Tới ngày 1/9, chính phủ Đức mới tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và những phát hiện từ hoạt động tình báo đã chứng minh Nga đứng sau các vụ việc. Berlin tuyên bố sẽ đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn cũng như trung tâm văn hóa "Ngôi nhà Nga".

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ đáp trả theo nguyên tắc "có đi, có lại" và khẳng định Berlin không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh cho các cáo buộc của mình. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (3/9) tuyên bố Nga cũng sẽ đóng cửa các trung tâm văn hóa Viện Goethe của Đức.