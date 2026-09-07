Đảng AfD giành thắng lợi trong cuộc bầu cử bang quan trọng. Ảnh: DPA

Theo báo Guardian, AfD giành 43,8% số phiếu, hơn gấp đôi kết quả của đảng này cách đây 5 năm tại bang Saxony-Anhalt có khoảng 2,1 triệu dân ở miền đông Đức và phía tây Berlin. Kết quả này bỏ xa đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, vốn chỉ giành 17,2% phiếu bầu, mất khoảng một nửa lượng cử tri ủng hộ và có 15 ghế.

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả giành 9,3%, đảng Xanh 8,9% và đảng Cánh tả 8,6%, mỗi đảng giành 8 ghế. Đảng BSW giành 5,3% phiếu bầu và 5 ghế tại cơ quan lập pháp bang. BSW tuyên bố sẽ không bỏ phiếu bầu ông Siegmund hoặc Thủ hiến đương nhiệm Sven Schulze, nhưng đồng thời chỉ trích “bức tường lửa” nhằm vào AfD.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức kỷ lục 76,5%. Phát biểu trước những người ủng hộ đang ăn mừng sau khi các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu được công bố, ông Siegmund cho biết đảng của ông sẵn sàng tiếp cận tất cả các lực lượng mong muốn thay đổi chính trị.

Tuy nhiên, dù giành được tỷ lệ phiếu bầu kỷ lục 43,8% nhưng AfD vẫn chưa đạt đa số để thành lập chính quyền bang cực hữu đầu tiên tại Đức kể từ sau Thế chiến II. Bang nhỏ Saxony-Anhalt do đảng CDU liên minh với hai đảng nhỏ hơn điều hành kể từ năm 2002.

Ứng viên AfD Ulrich Siegmund tranh chức thống đốc bang tuyên bố: “Chúng tôi đã làm nên lịch sử” và cho rằng đảng đã nhận được sự ủy nhiệm rõ ràng để điều hành bang.

Phát biểu với đài truyền hình công ARD, ông Siegmund nói cử tri đã gửi đi tín hiệu cho thấy “mọi chuyện không thể tiếp diễn như thế này”. Ông cũng nhấn mạnh: "Ông Merz chính là người vận động tranh cử rất hiệu quả cho chúng tôi trong kỳ bầu cử này".

Đảng cực hữu AfD đặt mục tiêu giành đa số tuyệt đối trong nghị viện bang để có thể tự mình thành lập chính quyền, qua đó phá vỡ “bức tường lửa”, nghĩa là các đảng chính thống từ chối hợp tác với AfD. Tại bang Saxony-Anhalt, AfD bị cơ quan tình báo nội địa Đức xếp vào diện “cực đoan cánh hữu”.

Kết quả cuối cùng cho thấy AfD giành 39 ghế trong nghị viện bang gồm 83 thành viên, thiếu 3 ghế để đạt đa số. Ông Siegmund, 35 tuổi tuyên bố AfD sẽ không tham gia “trò chơi” như thành lập chính quyền thiểu số. Tuy nhiên, hiện chưa rõ làm thế nào các đối thủ đang bị chia rẽ của họ có thể thành lập một chính phủ ổn định nếu thiếu sự tham gia của AfD.