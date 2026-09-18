Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo RT, Hạ viện Mỹ hôm 16/9 đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga, sau khi Thượng viện phê chuẩn hồi tháng trước và chuyển tới Tổng thống Donald Trump để ký ban hành. Dự luật cho phép ông Trump áp mức thuế lên tới 100% đối với các nước mua dầu và khí đốt của Nga với số lượng lớn.

Bình luận về biện pháp trên hôm 17/9, ông Peskov mô tả đây là một động thái “không thân thiện” và cho biết Moscow đang theo dõi sát diễn biến sự việc. “Tất nhiên, việc Mỹ áp đặt thêm bất kỳ biện pháp trừng phạt nào chắc chắn sẽ khiến các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine trở nên khó khăn hơn”, ông Peskov phát biểu trước các phóng viên.

Dự luật, được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, đã bị đình trệ trong nhiều tháng khi ông Trump theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột. Ông Graham, một người ủng hộ Kiev mạnh mẽ, từng thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga.

Các nỗ lực do Mỹ làm trung gian nhằm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine phần lớn bị đình trệ sau khi ông Trump phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào cuối tháng 2. Các cuộc tiếp xúc ngoại giao được nối lại hồi đầu tháng này, khi các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev.

Dự luật cũng nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, cùng cái gọi là “hạm đội bóng tối” gồm những tàu chở dầu bị cáo buộc được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt. Các điều khoản về thuế quan trong dự luật nhằm vào những nước mua năng lượng Nga với số lượng lớn, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Dự luật vấp phải sự phản đối của một số nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện, những người cho rằng biện pháp này có thể làm tăng chi phí đối với người dân Mỹ. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nhận xét dự luật có thể trao cho tổng thống “quyền hạn không bị giới hạn” trong việc áp đặt thuế quan.

Moscow nhiều lần bác bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây, cho rằng chúng bất hợp pháp và không hiệu quả. Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đã điều chỉnh nền kinh tế để giảm thiểu tác động của các biện pháp này, bất chấp hàng chục nghìn biện pháp hạn chế đã được áp đặt nhằm vào nước này.