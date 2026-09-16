Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: DPA

Theo hãng tin Anadolu, ông Hegseth hôm 15/9 phát biểu khi đón người đồng cấp Đức tại Lầu Năm Góc: “Chúng ta có mặt ở đây để thực hiện thêm một bước tiến mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Mỹ và Đức”.

Ông Hegseth mô tả “NATO 3.0” là nỗ lực lớn hơn nhằm tăng cường năng lực quân sự của liên minh, đẩy mạnh sản xuất quốc phòng và chuyển giao thêm trách nhiệm về phòng thủ thông thường của châu Âu cho các đồng minh trong khu vực.

Tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bỉ hồi tháng 6, ông Hegseth đã công bố kế hoạch rà soát trong 6 tháng về việc triển khai binh sĩ Mỹ tại châu Âu, đồng thời kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng và giảm phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ.

Theo Lầu Năm Góc, ông Hegseth nói: “Ngày nay, chúng ta chứng kiến ​​những bước tiến lớn mà trước đây không ai nghĩ là có thể đạt được... Đức đang tiến gần hơn tới mục tiêu 5% GDP, đi đầu trong việc thực hiện cam kết chi tiêu mà nước này đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh The Hague năm ngoái. Song, như chúng tôi đã trao đổi, chi tiêu quốc phòng chỉ là bước đầu tiên".

Về phần mình, Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức ủng hộ việc châu Âu đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với hoạt động phòng thủ thông thường của NATO đồng thời nhấn mạnh việc nước này gia tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư quân sự. “Đức đang tăng cường năng lực phòng thủ và đóng vai trò thúc đẩy tại châu Âu. Chúng tôi, những người châu Âu, muốn giảm bớt gánh nặng cho Mỹ và đảm nhận trách nhiệm chính về năng lực răn đe thông thường ở châu Âu”, ông Pistorius tuyên bố.

Hai bộ trưởng cũng ký một thỏa thuận nhằm đồng bộ chiến lược cải tổ hoạt động mua sắm quốc phòng của Bộ Chiến tranh Mỹ với Đạo luật Đẩy nhanh mua sắm quốc phòng của Đức. Theo ông Hegseth, sự đồng bộ này có thể mở rộng cơ hội hợp tác về nghiên cứu và phát triển, sản xuất chung, sản xuất theo giấy phép cũng như bảo trì và duy trì khả năng vận hành.