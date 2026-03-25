Với thành tích ấn tượng cùng định hướng rõ ràng, Hồ Hữu Đại và Lã Tuấn Hưng (cùng học lớp 12 Toán 2, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) đã chinh phục thành công Aalto University (Phần Lan) - một trong những môi trường đào tạo công nghệ hàng đầu châu Âu với học bổng 100% trong suốt 3 năm học.

Aalto University nổi bật với thế mạnh về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu, đồng thời là nơi quy tụ nhiều dự án nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu Bắc Âu.

Hồ Hữu Đại trúng tuyển ngành Khoa học dữ liệu. Hồ sơ của nam sinh gây ấn tượng với điểm SAT tuyệt đối 1600/1600; IELTS 8.0.

Hồ Hữu Đại (nam sinh lớp 12 Toán 2, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) trúng tuyển Aalto University với học bổng 100% học phí. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Đại cho biết: “Đây là mục tiêu quan trọng của em trong năm học này, nên biết tin trúng tuyển em đã rất vui và mãn nguyện”.

Còn Lã Tuấn Hưng trúng tuyển ngành Kỹ thuật máy tính của Aalto University với điểm SAT 1590. Nam sinh cũng giành học bổng tối đa với 100% học phí trong 3 năm học.

Tuấn Hưng chia sẻ em chọn Aalto University một phần bởi hiện nay ở châu Âu, các trường có hỗ trợ học bổng 100% khá hiếm và ở Phần Lan cũng chỉ có duy nhất đại học này đưa ra ưu đãi đó. Trường đại học này đảm bảo vị thế, chuyên môn và đáp ứng được vấn đề tài chính với Tuấn Hưng. “Lúc biết tin trúng tuyển và đạt học bổng 100%, em đã vui sướng đến run lên, cảm xúc như bùng nổ”, Hưng chia sẻ.

Lã Tuấn Hưng (nam sinh lớp 12 Toán 2, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) giành học bổng 100% vào Aalto University. Ảnh: NVCC

Nói về cách học, Hữu Đại cho biết, em luôn tập trung nghe giảng và cố gắng lĩnh hội kiến thức ở trên lớp. Đặc biệt, trước bất kỳ một kỳ thi nào, Đại thường luyện nhiều đề. “Đó cũng là một phần giúp em rèn luyện kiến thức, bản lĩnh để có được điểm số tốt trong các cuộc thi”, Đại nói.

Tuấn Hưng cũng chia sẻ, việc luyện đề giúp em nhận ra điểm yếu và khắc phục những lỗi sai, những kiến thức còn thiếu. Nam sinh cũng đề cao vai trò của việc tự học và cho rằng đó là thời gian giúp em có sự bứt phá mạnh nhất. “Một yếu tố quan trọng nữa với em là giấc ngủ. Ngủ đủ giấc mới giữ được sự tỉnh táo, tập trung nhất khi học. Em luôn cố gắng đi ngủ sớm mỗi ngày”, Hưng nói.

Lã Tuấn Hưng cùng thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hồng (thứ hai từ trái sang) và bố mẹ. Ảnh: NVCC

Thầy Nguyễn Thanh Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 2 cho biết rất vui và tự hào khi 2 học sinh của lớp cùng trúng tuyển đại học top 1 của Phần Lan.

Nhận xét về học trò, thầy Hồng chia sẻ, sức học môn Toán chuyên của Hữu Đại rất tốt và em là một trong những học sinh học tốt nhất trong lớp. Riêng môn Toán, Hữu Đại xuất sắc nhất ở mảng tổ hợp. Em cũng là học sinh rất chững chạc và trầm tính.

Còn Tuấn Hưng rất hiền lành, học đều các mảng trong môn Toán.

“Trong lớp, cả hai đều hòa đồng với các bạn và nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động, phong trào của lớp. Ngoài học tốt, cả hai đều thích chơi thể thao”, thầy Hồng nói.

Thầy Hồng cho rằng kết quả này cũng đến từ phong trào học tập và tinh thần đoàn kết, luôn hỗ trợ lẫn nhau của tập thể lớp 12 Toán 2. “Môi trường của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội nói chung và tập thể lớp 12 Toán 2 nói riêng rất thân thiện và đoàn kết. Việc được học tập thoải mái mà không có nhiều áp lực cũng là động lực, cơ hội để các em phát huy tối đa phẩm chất của mình. Trong lớp còn nhiều học sinh xuất sắc, nhưng có lẽ Hữu Đại và Tuấn Hưng có duyên hơn với ngôi trường này nên cùng có kết quả tốt”, thầy Hồng nói.

Ngoài thời gian học, để cân bằng, Hữu Đại có sở thích chơi bóng đá và đọc sách. Còn Tuấn Hưng có niềm đam mê với bóng rổ.

Cả hai nam sinh cho hay, thời gian này sẽ tiếp tục cố gắng học tập để hoàn thành tốt chương trình phổ thông trước khi chuẩn bị các thủ tục để lên đường du học vào tháng 8. Học cùng lớp lại cùng trúng tuyển 1 trường đại học ở Phần Lan, cả hai đang cân nhắc và dự định sẽ thuê nhà ở cùng nhau trong hành trình du học sắp tới.