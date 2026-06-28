Loạt iPhone giảm giá, nhiều mẫu chạm mức thấp kỷ lục

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, iPhone 13 và iPhone 14 đang được các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple được điều chỉnh giảm mạnh.

iPhone 13 128GB hiện phổ biến ở mức khoảng 11,99 triệu đồng, trong khi iPhone 14 128GB dao động quanh 13,99 đến 14,59 triệu đồng tùy hệ thống và phiên bản màu sắc. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận kể từ khi sản phẩm ra mắt, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu khoảng 24,99 đến 25,99 triệu đồng.

So với thời điểm ra mắt, iPhone 13 đã giảm hơn một nửa giá bán, tương đương khoảng 13 triệu đồng, trong khi iPhone 14 cũng mất khoảng 11 triệu đồng, tương ứng mức giảm hơn 40%.

Máy lọc nước giá hơn 100 triệu đồng

Thị trường máy lọc nước ngày càng đa dạng về chủng loại và mức giá.

Các dòng máy điện giải ion kiềm nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc có giá từ vài chục triệu đồng đến trên 100 triệu đồng.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ, một số mẫu máy lọc nước cao cấp có giá từ 44-53 triệu đồng tùy chương trình khuyến mại.

Ở phân khúc cao hơn, một số mẫu máy của các thương hiệu khác được niêm yết quanh mức 80 triệu đồng. Một mẫu máy lọc nước của Kangen hiện có giá khoảng 86 triệu đồng.

Đắt nhất là một sản phẩm đang được bán với giá hơn 113 triệu đồng, giá gốc lên tới 143 triệu đồng. Máy được trang bị hệ thống điện phân cao cấp với nhiều tấm điện cực titanium phủ platinum, công nghệ tạo nước ion kiềm giàu hydrogen và khả năng tạo nhiều mức pH khác nhau.

Bộ Công Thương tính toán áp dụng giá điện theo khung giờ với khách hàng sinh hoạt

Bộ Công Thương đề xuất giá bán lẻ điện sinh hoạt có thể được áp dụng theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường, tiến tới lộ trình áp dụng giá theo thời gian sử dụng trong ngày với các khách hàng đủ điều kiện.

Theo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), việc dịch chuyển khung giờ cao điểm điện mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế. Trong khi, điều chỉnh giờ cao điểm không làm tăng giá điện còn chi phí sử dụng điện của doanh nghiệp thì phụ thuộc vào cách quản trị.

Điện mặt trời mái nhà: Được bán điện dư vượt 50% trong một số trường hợp

Lắp điện mặt trời mái nhà, sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa hai bên, nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra của nguồn. Ảnh: Bảo Kiên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 243/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2025/NĐ-CP quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số 58/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Đáng chú ý, Nghị định 243 quy định rõ cơ chế mua bán sản lượng điện dư. Sản lượng điện dư được xác định tại đầu ra của bộ chuyển đổi nghịch lưu (inverter). Theo đó, sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa hai bên, nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra của nguồn điện mặt trời mái nhà theo cường độ bức xạ.

Giá xăng giảm 5 kỳ liên tiếp, xăng E5 và E10 về dưới 20 nghìn đồng/lít

Chiều 25/6, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E5 giảm 767 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.359 đồng/lít; xăng E10 giảm 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.

Đây là kỳ thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu điều chỉnh giảm. So với kỳ điều hành 26/2 (trước khi xảy ra xung đột địa chính trị tại Trung Đông), giá xăng E5 đang thấp hơn 165 đồng/lít, trong khi giá xăng E10 vẫn cao hơn 96 đồng/lít và dầu diesel cao hơn 2.587 đồng/lít.

Giá xăng dầu đón nhận tin vui mới, triệu người sẽ được lợi

Bộ Tài chính vừa đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu, thuế BVMT, thuế VAT đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay nhằm đảm bảo hài hoà các mục tiêu. Trong đó, vừa kiểm soát giá năng lượng để ổn định vĩ mô, vừa tạo vùng đệm thích ứng để đưa các sắc thuế về mức bình thường một cách cuốn chiếu, đồng thời tránh cú sốc tăng giá đột ngột gây tâm lý tiêu cực cho thị trường và người dân.

Giá vàng giảm gần 1 triệu đồng/lượng, phố vàng Hà Nội vẫn đìu hiu

Trái với cảnh dòng người xếp hàng mua vàng khi giá giảm trong những đợt điều chỉnh trước, sáng 25/6, các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) ghi nhận lượng khách giao dịch khá thưa thớt.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, sự hạ nhiệt của thị trường thời gian gần đây xuất phát từ việc vàng thế giới liên tục điều chỉnh giảm, kéo theo giá trong nước đi xuống. Điều này khiến tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn.

Sau giai đoạn tăng nóng và liên tục thu hút dòng tiền, vàng hiện không còn tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhà đầu tư ngắn hạn. Người mua tích trữ vẫn xuống tiền, song khối lượng mua không lớn.

Vải thiều Bắc Ninh mất mùa nhưng thắng lớn, doanh thu gần 6.000 tỷ đồng

Dù sản lượng giảm gần 40% so với năm trước do thời tiết khắc nghiệt, vải thiều Bắc Ninh vẫn thắng lớn nhờ giá bán cao kỷ lục, đầu ra thuận lợi và doanh thu ước đạt gần 6.000 tỷ đồng.

Ngay từ đầu vụ, thị trường vải thiều Bắc Ninh đã chứng kiến mặt bằng giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vải sớm có giá từ 35.000-70.000 đồng/kg; vải chính vụ dao động từ 55.000-90.000 đồng/kg. Đặc biệt, giống vải u trứng có thời điểm được giao dịch với mức giá lên tới 300.000 đồng/kg.