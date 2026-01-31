Cảnh báo này áp dụng cho Volvo EX30 Single Motor Extended Range và Twin Motor Performance, là những phiên bản xe điện dùng pin niken-mangan-cobalt (NMC) dung lượng 69 kWh.

Volvo cho biết, trong những trường hợp hiếm hoi, một số cell pin có thể quá nhiệt khi sạc ở mức cao. Hiện tượng này có thể kích hoạt cháy lan trong toàn bộ cụm pin và tiềm ẩn nguy cơ gây cháy xe.

EX30 - mẫu xe từng giành giải “Xe của năm 2023” do Sun Motors bình chọn, hiện được yêu cầu không sạc ở khu vực kín hoặc có mái che nếu không có người trông coi. Trước đó, hãng đã khuyến cáo khách hàng chỉ nên sạc tối đa 70% nhằm giảm thiểu rủi ro.

Hướng dẫn mới được đưa ra sau quá trình làm việc giữa Volvo và Cơ quan Tiêu chuẩn phương tiện và người lái Anh (DVSA), trong bối cảnh cuộc điều tra nguyên nhân chính thức vẫn đang diễn ra.

Theo giải thích của nhà sản xuất ô tô Thụy Điển, nguy cơ quá nhiệt giảm đáng kể khi giữ mức sạc dưới 70%. Chủ xe có thể thiết lập giới hạn này trực tiếp trong hệ thống thông tin giải trí của EX30. Nếu pin phát sinh bất thường, xe sẽ hiển thị cảnh báo trên màn hình với dòng thông tin: “Nguy hiểm! Pin quá nóng. Dừng xe ngay và rời khỏi xe.”

Volvo nhấn mạnh số lượng sự cố được ghi nhận là rất nhỏ, chỉ chiếm 0,02% trên tổng số 33.777 xe EX30 sử dụng loại pin NMC này. Hiện, chưa có báo cáo nào về thương tích liên quan.

Người phát ngôn Volvo Cars cho biết hãng đã xác định vấn đề nằm ở các cell pin cao áp do một nhà cung cấp sản xuất, ảnh hưởng đến xe đời 2024–2026. Trong một số trường hợp hiếm gặp, pin có thể quá nóng khi được sạc đến mức cao, điều này trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến cháy nổ.

Đại diện Volvo khẳng định an toàn vẫn là ưu tiên cao nhất. "Mặc dù số sự cố rất hạn chế và chưa ghi nhận trường hợp bị thương, chúng tôi xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc", vị này nói.

Volvo cho biết sẽ sớm triển khai đợt triệu hồi để khắc phục hoàn toàn lỗi pin. Trong thời gian chờ bản vá, hãng đã gửi thông báo đến toàn bộ chủ xe bị ảnh hưởng để yêu cầu giới hạn mức sạc tối đa ở mức 70%. Ngay khi có giải pháp chính thức, Volvo sẽ tiếp tục liên hệ khách hàng để khắc phục triệt để.

(Theo The Sun)

Bạn có nhận định thế nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!