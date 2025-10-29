Ngày 29/10, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu phao Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

Cách đây hơn 1 năm, vào ngày 9/9/2024, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão Yagi, mưa lớn kết hợp với lũ ở thượng nguồn làm nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết làm sập 2 nhịp cầu Phong Châu. Sự cố gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây tê liệt giao thông trên tuyến quốc lộ 32C - tuyến giao thông huyết mạch khu vực Tây Bắc.

Trong 1 năm vận hành cầu phao Phong Châu, Lữ đoàn 249 đã bảo đảm an toàn cho 5 triệu lượt người, phương tiện.

Ngay sau khi xảy vụ sập cầu Phong Châu, nhận mệnh lệnh từ cấp trên, Lữ đoàn 249 đã khẩn trương điều động 160 cán bộ, chiến sĩ cùng 80 phương tiện lên vị trí tập kết tại xã Tam Nông. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, Lữ đoàn 249 đã hoàn thành việc sửa chữa bến và bắc cầu phao.

Cầu phao Phong Châu đã chứng minh tầm quan trọng và hiệu quả việc đảm bảo giao thông tạm thời của khu vực trong thời gian xây dựng cầu Phong Châu mới. Trong 1 năm hoạt động của cầu phao, Lữ đoàn 249 đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khoảng 5 triệu lượt người, phương tiện qua cầu.

Đại tá Trần Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Trần Văn Tuấn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 cho biết, trong 1 năm thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đoàn kết, quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được thủ trưởng các cấp, cấp uỷ chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại cầu Phong Châu, nhiều tập thể, cá nhân của Lữ đoàn đã được khen thưởng. Trong đó, Lữ đoàn và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 8 tập thể, 32 cá nhân được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Phú Thọ, Binh chủng Công binh và UBND xã Tam Nông khen thưởng.