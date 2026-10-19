Ngân hàng TMCP Phương Đông vừa nhận quyết định của cơ quan thuế, yêu cầu nộp hơn 40,6 tỷ đồng tiền thuế và các nghĩa vụ bổ sung cho các năm 2023, 2024 và 2025.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) vừa công bố thông tin về việc ngày 19/10/2026 nhận được Quyết định số 1812/QĐ-DNL của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Ngân hàng TMCP Phương Đông vừa nhận quyết định của cơ quan thuế, yêu cầu nộp hơn 40,6 tỷ đồng tiền thuế và các nghĩa vụ bổ sung cho các năm 2023, 2024 và 2025. Ảnh: Báo CP

Theo công bố của OCB, tổng số tiền thuế và các nghĩa vụ bổ sung ngân hàng phải nộp cho các năm 2023, 2024 và 2025 là hơn 40,6 tỷ đồng.

OCB cho biết đã hoàn thành việc nộp toàn bộ số tiền nêu trên vào ngân sách Nhà nước.

Ngân hàng TMCP Phương Đông có hội sở chính tại tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TPHCM.