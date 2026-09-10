Thông tin được đại diện Công an phường Tân Thuận cho biết tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 10/9.

Theo Công an phường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường chủ yếu xảy ra vào giờ cao điểm, khi hàng chục nghìn công nhân tại các trục đường quanh Khu chế xuất Tân Thuận có nhu cầu mua sắm. Một số tiểu thương lợi dụng lúc lực lượng chức năng chuyển sang tuyến khác để tràn ra lòng, lề đường buôn bán, khiến vi phạm tái diễn.

Camera sẽ được lắp để phạt nguội các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở phường Tân Thuận (TPHCM). Ảnh: Phước Sáng

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ bố trí chốt trực cố định kết hợp tuần tra lưu động, nhất là buổi chiều và tối. Công an phường cũng phối hợp với Khu chế xuất Tân Thuận tuyên truyền, vận động công nhân thay đổi thói quen mua hàng lề đường; yêu cầu các hộ kinh doanh mặt tiền ký cam kết không cho thuê, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường.

Đáng chú ý, hệ thống camera trên tuyến Bùi Văn Ba sẽ truyền hình ảnh về trung tâm điều hành phường, phục vụ xác minh và lập hồ sơ xử phạt các trường hợp cố tình dừng, đỗ xe dưới lòng đường để mua hàng hoặc lấn chiếm vỉa hè.

“Giải pháp này giúp tối ưu nhân lực, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cố tình đối phó khi vắng lực lượng chức năng”, đại diện Công an phường nói.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp, chủ yếu về bày bán hàng hóa trên vỉa hè, bán hàng rong, buôn bán dưới lòng đường và đỗ xe máy gây cản trở giao thông.

TPHCM thu gần 29 tỷ đồng từ xử phạt lấn chiếm vỉa hè trong 5 tháng Sau 5 tháng triển khai chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè tại TPHCM, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 33.000 trường hợp vi phạm, thu về gần 29 tỷ đồng.