Nghe hàng xóm tự tiêm thuốc giảm đau vùng lưng

Đầu tháng 5/2026, ông N.M.T (55 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TPHCM) đến bệnh viện khám vì đau lưng kéo dài, tê hai chân và xuất hiện tình trạng đau cách hồi thần kinh khiến việc đi lại ngày càng khó khăn.

Kết quả chụp MRI cột sống thắt lưng cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép rễ thần kinh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật giải ép thần kinh nhằm xử lý triệt để nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, ông T. từ chối điều trị.

Về nhà, ông T. tự tìm đến những loại thuốc không rõ nguồn gốc được hàng xóm giới thiệu và đến các phòng mạch nhỏ gần nhà tiêm thuốc giảm đau vùng lưng. Sau 1 tháng, cơn đau lưng không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cột sống bệnh nhân bị chèn ép, có ổ áp xe. Ảnh: BSCC.

Ông T. phải quay lại bệnh viện với tình trạng đau lưng dữ dội lan xuống cả hai chân, cần có người dìu. Kết quả chụp MRI cột sống thắt lưng có tiêm thuốc tương phản cho thấy bệnh nhân bị viêm thân sống đĩa đệm tầng L2-L3, thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép thần kinh và ổ áp xe cơ thắt lưng chậu. Các xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng.

Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể lan rộng nhiễm trùng, chèn ép thần kinh và để lại di chứng nếu không xử trí kịp thời.

Ông T. đã được phẫu thuật cấp cứu để giải ép thần kinh, đồng thời làm sạch ổ mủ quanh ống thần kinh và dẫn lưu ổ áp xe cơ thắt lưng chậu. Kết quả nuôi cấy bệnh phẩm sau mổ xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tụ cầu vàng.

Bác sĩ cảnh báo đặc biệt

Theo BS.CKI. Nguyễn Thành Duy - Khoa Sọ não Cột sống 2 - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thoát vị đĩa đệm là bệnh lý khá phổ biến. Việc điều trị cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá kỹ lưỡng dựa trên triệu chứng lâm sàng, mức độ chèn ép thần kinh và tình trạng của từng bệnh nhân.

Khi bị đau lưng, nhiều người có thói quen tìm đến các dịch vụ tiêm thuốc giảm đau tự phát với mong muốn giảm đau nhanh không cần phẫu thuật điều trị.

Ông T. sau phẫu thuật. Ảnh: BSCC.

Tuy nhiên, bác sĩ Duy cảnh báo, việc tiêm thuốc giảm đau tại những cơ sở không đủ điều kiện vô khuẩn hoặc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như: viêm thân sống - đĩa đệm, hình thành các ổ áp xe, dẫn đến nhiễm trùng nặng, thậm chí tổn thương thần kinh không thể hồi phục.

Bác sĩ Duy lý giải, cơn đau có thể tạm thời giảm đi sau khi tiêm nhưng nguyên nhân gây bệnh vẫn còn. Nếu người bệnh chỉ tập trung giảm đau bỏ qua điều trị đúng nguyên nhân, bệnh sẽ tiếp tục tiến triển và có thể gây ra những biến chứng nặng nề hơn.

Khi xuất hiện tình trạng đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng hướng. Người bệnh tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc, tiêm thuốc giảm đau hoặc áp dụng các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng, bởi sự chủ quan có thể phải trả giá bằng những biến chứng nặng nề, thậm chí mất đi khả năng vận động.