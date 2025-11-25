Trần Vy Trà, sinh năm 2002, nhận thư mời làm việc toàn thời gian tại Central Retail, tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Thái Lan, từ tháng 1/2024, sau khi vừa kết thúc năm 3 đại học. Để có được kết quả này, cô gái người Tày, quê Bắc Kạn (cũ) đã phải gạt bỏ sự tự ti, tìm cách thích nghi, bứt phá, từng bước đạt mục tiêu.

Trần Vy Trà từng là á khoa khối D01 toàn quốc. Ảnh: NVCC

Vy Trà vốn là học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Bắc Kạn. Năm 2020, Trà thi khối D01 đạt 28,95/30 điểm, trở thành á khoa toàn quốc, thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Ngoại thương. Nhờ những thành tích này, cùng năm, Trà được vinh danh trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc.

Kể từ khi nhận danh hiệu ấy, Trà cảm thấy như được tiếp thêm động lực để tiếp tục phấn đấu.

Tuy nhiên, khi mới vào đại học và tiếp xúc với những người bạn thành phố đầy tự tin, có tư duy mạch lạc và kỹ năng mềm vượt trội, Trà cảm thấy lạc lõng, đôi lúc mất đi niềm tin vào bản thân.

Nhưng một thời gian sau, Trà nhận ra, thay vì chỉ chú ý đến câu chuyện của người khác, nên tập trung vào điểm mạnh của mình, cân bằng giữa việc học và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

“Ở Ngoại thương, không ít sinh viên tập trung 100% vào việc học và nghiên cứu khoa học để phấn đấu theo hướng làm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, em không muốn đi theo con đường đó”, Trà nói.

Trà là cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Sớm có định hướng làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia, Trà liên tục tích luỹ kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng mềm phù hợp với yêu cầu công việc sau này.

Ngay từ năm nhất, nữ sinh đã tham gia vào câu lạc bộ Kinh doanh quốc tế của trường. Tại đây, Trà trải qua nhiều vai trò như thành viên ban chuyên môn, trưởng ban đến chủ tịch câu lạc bộ, dẫn dắt đội ngũ khoảng 60 thành viên.

Không vội vàng đi làm thêm từ năm đầu, Trà cho rằng những công việc dành cho sinh viên giai đoạn này thường mang tính lặp lại và ít cơ hội phát triển. Thay vào đó, cô dành nhiều tâm sức cho câu lạc bộ, tổ chức các cuộc thi và dự án thực tế. Thông qua đó, Trà học được cách ra quyết định, quản lý nhóm, rèn khả năng lãnh đạo và chịu trách nhiệm.

Nữ sinh trân trọng những trải nghiệm ấy và cho rằng rất nhiều kỹ năng học được trong giai đoạn đó đã trở thành nền tảng giúp bản thân tự tin bước vào các cơ hội nghề nghiệp sau này.

Đến năm thứ 3, Trà nộp hồ sơ và có cơ hội thực tập ở một tập đoàn của Pháp, với vị trí phụ trách quản lý nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho dây chuyền sản xuất. Trong quá trình làm việc tại đây, Trà nhận ra điều quan trọng nhất mình cần trang bị là kỹ năng thích ứng, phối hợp để tạo ra hiệu quả tốt nhất cho công việc.

Học cách tin vào con đường của riêng mình

Nhờ những kinh nghiệm ấy, kết thúc năm 3 đại học, Trà quyết định ứng tuyển vào chương trình Quản trị viên tập sự của Tập đoàn Central Retail. Đây là chương trình dành cho những ứng viên có dưới 3 năm kinh nghiệm, nhằm ươm mầm và phát triển những tài năng trẻ trở thành các nhà lãnh đạo tương lai cho tập đoàn.

Trà cùng khoảng 2.000 ứng viên khác phải trải qua 5 vòng, từ xét hồ sơ, kiểm tra online, phỏng vấn trực tiếp, đến giải quyết tình huống vận hành doanh nghiệp. Trà đánh giá vòng cuối thử thách nhất vì ứng viên phải trình bày cách giải quyết một tình huống liên quan đến việc vận hành của doanh nghiệp trước các lãnh đạo kỳ cựu.

“Lúc đó em vừa kết thúc năm 3, nhưng cũng đã kịp hoàn thành chương trình học và có nền tảng cơ bản. Em chỉ cố gắng làm hết sức, không nghĩ mình sẽ trúng tuyển do mức độ cạnh tranh cao”, Trà nói. Không ngờ, Vy Trà lại trở thành một trong 8 ứng viên được lựa chọn.

Trà hiện công tác tại Tập đoàn Central Retail. Ảnh: NVCC

Sau khi trúng tuyển, Trà có 2 năm được đào tạo, luân chuyển qua 4 đơn vị phòng ban khác nhau, mỗi vị trí kéo dài 6 tháng nhằm nâng cao tư duy kinh doanh, phát triển năng lực lãnh đạo và khơi dậy tinh thần đổi mới.

Đặc biệt, thông qua chương trình, Trà có cơ hội làm việc 6 tháng tại Central Group Thái Lan. Tại đây, cô được giao phụ trách xây dựng chiến lược marketing cho một nhóm khách hàng. Dù có nhiều áp lực, song lần đầu tiên được trình bày chiến lược trước giám đốc marketing cấp cao của tập đoàn, Trà vui mừng khi thấy nhiều đề xuất của mình được đánh giá cao, thậm chí được đưa vào triển khai.

“Trải nghiệm này giúp em cảm thấy tự tin hơn vào năng lực của bản thân. Suốt 6 tháng tại Thái Lan, em cũng thay đổi tư duy trong cách làm việc”, Trà nói.

Cô cho rằng khi tuyển người trẻ, điều tập đoàn mong muốn không phải là một ứng viên dày dặn kinh nghiệm làm việc. Họ đánh giá cao cách tư duy và tiếp cận công việc.

Hiện tại, Trà quản lý hai kho tổng của khối bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam và đang trong giai đoạn hoàn thành 2 năm thử thách vào cuối tháng 12 năm nay.

Nhìn lại hành trình đã đi, Trà cho biết điều quan trọng nhất mình nhận được không phải danh hiệu hay cơ hội làm việc quốc tế mà là sự tin tưởng vào bản thân. Từ cô gái tỉnh lẻ, áp lực vì các bạn xung quanh quá giỏi, Trà dần nhận ra ai cũng sẽ có con đường riêng.

“Không nhất thiết phải đi theo con đường của người khác hay đạt được những điều người khác có mới là thành công. Tập trung vào con đường mình đi, làm tốt những điều đang làm sẽ dẫn bản thân tới đích mình muốn”, Trà nói.

Từ đồi chè, nam sinh thành thủ khoa xuất sắc, nuôi dưỡng ý chí 'học để giúp dân' Từ những ngày theo bố mẹ lên đồi chè và chứng kiến sự nhọc nhằn của gia đình, Đỗ Anh Tuấn sớm nuôi dưỡng ý chí học tập để thay đổi cuộc sống, để giúp người dân.