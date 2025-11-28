Vũ Thu Hằng, sinh năm 2004, hiện là sinh viên năm 3, ngành Sư phạm tiếng Trung tại Đại học Thượng Hải (Trung Quốc). Cô gái người Dao, quê Tuyên Quang, cho biết để giành được tấm vé vào ngôi trường mơ ước là một hành trình bền bỉ và không dễ dàng.

Nguồn cảm hứng lớn nhất giúp Hằng không ngừng nỗ lực chính là bố mẹ. Cả hai đều công tác trong ngành y. Từ nhỏ, Hằng đã quen thuộc với hình ảnh bố mẹ tận tụy chăm sóc người bệnh, không quản sớm hôm. “Hình ảnh ấy đã gieo vào em nhận thức rõ ràng rằng mình phải sống thật tử tế, nỗ lực học để phát triển bản thân và giúp đỡ người khác”, Hằng nói.

Năm lớp 11, Hằng biết đến học bổng thành phố Thượng Hải. Vốn đam mê tiếng Trung, cô học trò Trường THPT Chuyên Tuyên Quang quyết định tự học tiếng thông qua sách vở, podcast và các tài liệu trên mạng.

Hằng cũng đặt ra từng mục tiêu, tìm hiểu yêu cầu học bổng, xin thư giới thiệu, thi các chứng chỉ cần thiết, quyết tâm du học bằng tự lực. Quá trình đó cũng là giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, khiến việc chuẩn bị hồ sơ của Hằng gặp nhiều khó khăn.

“Có những lúc em tưởng mình không thể đạt mục tiêu này”, Hằng nhớ lại. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, Hằng lại nhớ về động lực khiến mình muốn bước ra khỏi vùng an toàn.

Với sự kỷ luật và định hướng rõ ràng, năm 2022, Hằng giành được học bổng toàn phần của thành phố Thượng Hải và có một năm theo học chương trình dự bị tại Đại học Sư phạm Thượng Hải.

Cùng năm, Hằng nhận được bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Vũ Thu Hằng hiện là sinh viên năm 3 tại Đại học Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Cô gái người Dao chỉ ứng tuyển duy nhất một ngôi trường mơ ước, phù hợp với định hướng phát triển là Đại học Thượng Hải. Với việc giành học bổng toàn phần của Viện Khổng Tử - một trong những học bổng có quy trình xét tuyển nghiêm ngặt, được bình xét lại mỗi năm dựa trên điểm số và thái độ học tập, Hằng giảm bớt được nỗi lo học phí và còn nhận về khoản trợ cấp khoảng 2.500 tệ/tháng.

“Khi ấy, em hạnh phúc đến rơi nước mắt”, Hằng nói.

Thế nhưng thời gian đầu ở Trung Quốc, Hằng cũng gặp “cú sốc văn hóa”. Dù Hằng có nền tảng tiếng Trung, việc giao tiếp với người bản xứ nói với tốc độ nhanh và nhiều phương ngữ khiến em mất một thời gian dài mới bắt nhịp được.

Để thích nghi, nữ sinh đặt ra kỷ luật và mục tiêu học tập rõ ràng theo từng giai đoạn. Năm nhất, Hằng tập trung củng cố nền tảng ngôn ngữ và phương pháp học. Năm hai, nữ sinh đẩy mạnh nghiên cứu, tham gia các hoạt động học thuật và bắt đầu phát triển đề tài khoa học. Năm ba, Hằng dành nhiều thời gian cho luận văn, các dự án thực tế và định hướng tiếp tục lên thạc sĩ.

Song song với việc học, Hằng cũng nhận gia sư tiếng Trung online để tích lũy kinh nghiệm giảng dạy. “Lịch trình dày đặc khiến em nhiều lúc mệt mỏi, nhưng điều kéo em dậy chính là mục tiêu dài hạn của mình và mong muốn bước ra ngoài thế giới”, Hằng nói.

Thu Hằng là một cô gái người Dao, quê Tuyên Quang. Ảnh: NVCC

Khi sang Trung Quốc, Hằng nhận ra công nghệ và tri thức có thể rút ngắn nhanh chóng khoảng cách vùng miền. Từ đó, Hằng bắt đầu tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quê hương, đặc biệt là giảm nghèo và phát triển thanh niên.

Năm 2023, cô thực hiện một nghiên cứu so sánh chính sách xóa đói giảm nghèo và tác động đến phát triển kinh tế ở Trung Quốc và Việt Nam. Lớn lên tại một vùng còn nhiều hạn chế, Hằng thấu hiểu giá trị của các chính sách này với miền núi. Đề tài này của Hằng sau đó được đánh giá tích cực vì mang tính thực tiễn cao.

Năm 2025, Đại học Thượng Hải chọn và hỗ trợ Hằng mở rộng hướng nghiên cứu này. Nữ sinh tiếp tục với đề tài khoa học về chuyển đổi số trong giảm nghèo nông thôn. Nghiên cứu này hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và kinh nghiệm Trung Quốc để thiết kế mô hình giúp sinh viên Việt Nam tham gia công tác xóa đói giảm nghèo - đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển quê hương. Đề tài này của Hằng đạt giải Nhì tại Diễn đàn học thuật Sinh viên Đại học Thượng Hải lần thứ 8.

Hằng luôn mong muốn tiếp tục học thạc sĩ và phát triển nghiên cứu, trở thành giảng viên đại học. Ảnh: NVCC

Là sinh viên người Dao du học ở Trung Quốc, Hằng cho hay em luôn cảm nhận rất rõ rằng mình đi học không chỉ cho bản thân. “Suy nghĩ thúc đẩy em phải học thật nghiêm túc, sống có trách nhiệm, không được phép bỏ cuộc khi gặp khó khăn”, Hằng nói.

Cô mong muốn tiếp tục học thạc sĩ và phát triển nghiên cứu, trở thành giảng viên đại học. Quan trọng hơn, Hằng muốn những đề tài nghiên cứu của mình được triển khai ở Việt Nam, góp phần cải thiện chính sách, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và tạo ra giá trị thiết thực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số.

“Em nghĩ rằng người dân tộc thiểu số không nên tự giới hạn bản thân. Em tin rằng xuất phát điểm sẽ không quyết định đích đến. Mỗi bước cố gắng dù nhỏ đều đưa ta tiến gần hơn đến ước mơ của mình”, Hằng nói.

